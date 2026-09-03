유나이트, 브라질 8개 도시 투어 돌입

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 유나이트가 브라질 8개 도시를 순회하며 현지 팬들과 만난다.

유나이트는 5일(현지 시각) '2026 유나이트 투어 '인연' 인 브라질(2026 YOUNITE TOUR 'INYUN' IN BRAZIL)'에 돌입한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 루네이트 브라질 투어 포스터. [사진=파라뮤직] 2026.09.03 moonddo00@newspim.com

이번 투어를 통해 유나이트는 쿠리치바를 비롯해 상파울루, 리우데자네이루, 포르투알레그리, 벨루오리존치, 포르탈레자, 헤시피, 고이아니아까지 브라질 8개 도시를 순회하며 현지 팬들과 만난다.

특히 유나이트는 지난 8월 브라질의 인기곡을 자신들만의 색깔로 재해석한 리메이크 신곡 '아코르다 페드리뉴(ACORDA PEDRINHO)'를 발매하며 브라질 투어의 열기를 미리 끌어올렸다. 브라질 팬들에게 익숙한 곡에 유나이트 특유의 에너지와 K팝 감성을 더해 새로운 매력을 선보인 만큼, 이번 투어에서 펼쳐질 무대에도 기대가 모인다.

브라질로 향하기에 앞서 유나이트는 지난 8월 29일과 30일 독일에서 열린 '아시안 레볼루션(Asian Revolution)' 무대에 올라 현지 팬들과 만났다. 신곡 발표에 이어 유럽 무대까지 활동 반경을 넓힌 유나이트는 곧바로 브라질 8개 도시 투어에 돌입하며 해외에서 활발한 활동을 이어간다.

그동안 아시아를 넘어 북미와 남미 등 세계 각지로 활동 무대를 넓혀온 유나이트는 이번 브라질 투어를 통해 글로벌 행보에 더욱 속도를 낼 예정이다. 브라질 8개 도시를 누비며 유나이트만의 에너지 넘치는 음악과 퍼포먼스를 선보일 이들의 활약에 기대가 모인다.

한편, 유나이트의 '2026 유나이트 투어 '인연' 인 브라질'은 오는 5일 쿠리치바를 시작으로 브라질 8개 도시에서 이어진다.

moonddo00@newspim.com