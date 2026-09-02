군포시 '양성평등주간 기념행사' 개최...성평등 문화 확산

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'모두의 성평등, 더 넓고 더 깊게' 슬로건 아래 시민 등 400여 명 참석

한대희 시장 "차이를 존중하고 공정한 기회가 보장되는 사회 만들 것"

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 지난 1일 군포문화예술회관 철쭉홀에서 시민과 관계자 등 400여 명이 참석한 가운데 '2026 양성평등주간 기념행사'를 개최했다고 2일 밝혔다.

2026 양성평등주간 기념행사. [사진=군포시]

시에 따르면 군포시여성단체협의회가 주관한 이번 행사는 '모두의 성평등, 더 넓고 더 깊게'를 슬로건으로 기념식, 유공자 표창, 축하공연, 특강 등 순서로 진행됐다.

행사에서는 결혼이민자로 구성된 난타팀 '두드림'의 축하공연을 시작으로 박사옥 경기도성별영향평가센터장이 '성평등 렌즈로 일상의 가치를 더하다'를 주제로 일상 속 성평등 실천 방안에 관한 특강을 펼쳤다.

현장 부대행사로는 군포시가족센터, 군포여성민우회 성폭력상담소, 군포시새일센터 등 관내 유관 기관이 참여하는 홍보 부스가 마련돼 방문객들에게 가족·여성 관련 주요 정책 정보를 안내했다.

한대희 군포시장은 "양성평등은 차이를 존중하고 공정한 기회가 보장되는 사회를 이루는 핵심 가치"라며 "이번 행사가 일상 속 성평등 실천으로 이어지는 계기가 되길 바라며 군포시도 성평등한 지역사회 조성을 위한 정책을 지속 추진하겠다"고 전했다.

군포시는 양성평등주간을 기념해 오는 7일까지 군포시청 1층 로비에서 국립여성사전시관 순회전인 '일하는 여성'과 '여권통문' 전시를 진행한다.

1141world@newspim.com