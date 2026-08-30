온실가스 줄이면 현금·포인트...시흥시 '탄소중립포인트제' 운영

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2025년 하반기 3020세대·2026년 상반기 3382세대 인센티브 혜택

시흥시민 누구나 탄소중립포인트 누리집·'카본페이' 앱 통해 상시 가입

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 생활 속 에너지 절약 문화를 확산하고 자발적인 온실가스 감축을 유도하기 위해 총 3920만 원의 예산을 투입해 '탄소중립포인트제(에너지)'를 운영하고 있다고 30일 밝혔다.

탄소중립포인트제 에너지 참여 안내 홍보물. [사진=시흥시]

시에 따르면 이 제도는 최근 2년간의 전기, 수도, 가스 평균 사용량과 현재 사용량을 비교해 5% 이상 감축한 가구 및 상업시설에 현금 또는 그린카드 포인트 등의 인센티브를 지급하는 사업이다.

특히 인센티브를 2회 이상(상업시설은 4회 이상) 받은 참여자가 이후 사용량을 0~5% 범위에서 유지하기만 해도 '유지 인센티브'를 받을 수 있도록 제도를 보완했다. 인센티브 지급액은 일반 가구의 경우 연간 최대 10만 원, 상업시설은 연간 최대 40만 원까지다.

참여율과 감축 성과도 꾸준히 늘고 있다. 시흥시에 따르면 2025년 하반기에는 참여한 7804세대 중 3020세대가 인센티브 대상에 선정돼 총 2326톤의 이산화탄소를 줄였다. 이어 2026년 상반기에는 8765세대 중 3382세대가 참여해 총 2062톤의 이산화탄소를 감축하는 성과를 거뒀다.

시흥시에 주민등록을 둔 시민이라면 누구나 세대 단위로 상시 가입할 수 있다. 신청은 탄소중립포인트(에너지) 공식 누리집이나 스마트폰 앱 '카본페이(CARBON Pay)'를 통해 가능하다.

홍성림 시흥시 환경국장은 "탄소중립포인트제는 일상 속 작은 에너지 절약 실천이 온실가스 감축으로 이어지는 생활밀착형 제도"라며 "많은 시민이 동참해 지역사회에 탄소중립 실천 문화가 더욱 확산하기를 기대한다"고 말했다.

1141world@newspim.com