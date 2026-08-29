'임동혁 18점' 남자 배구대표팀, 바레인과 평가전 첫 경기서 3-1

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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 아시아선수권대회를 앞둔 한국 남자배구 대표팀이 바레인을 꺾고 실전 모의고사 첫 경기를 승리로 장식했다.

이사나예 라미레스 감독이 이끄는 한국 남자배구 대표팀(세계랭킹 26위)은 29일 천안유관순체육관에서 열린 한국-바레인 수교 50주년 기념 대한민국 남자배구국가대표팀 평가전 2026 1차전에서 바레인(세계랭킹 44위)을 세트 스코어 3-1(28-26 25-19 21-25 25-23)로 제압했다.

오는 9월 4일 일본 기타큐슈에서 개막하는 2026 아시아선수권을 엿새 앞두고 열린 이번 평가전에서 대표팀은 주전 선수들의 컨디션을 점검하고 실전 감각을 끌어올렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자배구대표팀 선수들이 29일 바레인과의 평가전에서 득점을 올린 뒤 서로 격려하고 있다. [사진=대한배구협회] 2026.08.29 psoq1337@newspim.com

한국은 1세트에서 24-22로 먼저 세트포인트를 잡고도 연속 실점으로 24-24 듀스를 허용하며 고전했다. 하지만 26-26 접전 상황에서 임동혁의 오른쪽 강타로 리드를 잡은 뒤 정한용의 결정적인 블로킹이 터지며 28-26으로 기선 제압에 성공했다.

한국은 2세트 17-15에서 이상현의 속공과 정한용의 블로킹으로 점수를 벌렸다. 허수봉의 후위 공격과 임동혁의 측면 폭격이 연달아 터진 한국은 세트 막판 최준혁의 서브에이스로 25-19 완승을 거뒀다.

라인업 변화를 준 3세트에선 범실 11개를 쏟아내며 21-25로 세트를 내줬다. 그러나 4세트 들어 집중력을 회복했다. 황승빈의 블로킹과 임성진의 중앙 파이프 공격을 앞세워 주도권을 되찾았다. 23-21에서 허수봉의 왼쪽 강타로 매치포인트를 만든 뒤 차영석의 깔끔한 중앙 속공으로 승부에 마침표를 찍었다.

부상에서 돌아온 아포짓 스파이커 임동혁은 팀 내 최다인 18득점(공격성공률 50%)을 터뜨리며 공격을 이끌었다. 대표팀에 첫 합류한 허수봉도 13득점을 보태며 힘을 실었다.

대표팀은 30일 오후 2시 같은 장소에서 바레인과 평가전 2차전을 치른 뒤 9월 2일 결전지인 일본으로 출국한다.

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