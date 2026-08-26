주낙영 경주시장 "경북도와 중앙정부 잇는 가교 역할 최선다할 것"

AI 핵심 요약beta
- 주낙영 경주시장이 26일 경북시장·군수협회장에 선출됐다
- 협의회는 안동 정기회의서 만장일치로 전반기 회장을 뽑았다
- 주 시장은 지방소멸 대응과 재정자립 강화를 추진하겠다 밝혔다
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지방소멸 공동 대응·지방분권 강화…중앙정부와 가교 역할
[경주=뉴스핌] 남효선 기자 = 주낙영 경주시장이 민선 9기 전반기 경상북도시장·군수협의회장(협의회)에 선출됐다.
협의회는 26일 안동 스탠퍼드호텔에서 민선 9기 제1차 정기회의를 열고 주낙영 시장을 만장일치로 전반기 협의회장에 선출했다고 밝혔다.
주 시장은 앞으로 경북 22개 시장·군수를 대표해 협의회를 이끌고 지역 현안에 대한 의견을 중앙정부에 전달한다.
또 지방자치 발전을 위한 정책과 제도 개선을 건의하는 역할을 맡는다.
특히 저출생과 인구 감소에 따른 지방 소멸 위기에 공동 대응하고, 지방 분권 확대와 지방 재정 자립 강화에도 힘을 모을 계획이다.
주낙영 경주시장은 "중책을 맡겨 주신 동료 시장·군수님들께 감사드린다"며 "22개 시·군이 힘을 모아 지방 소멸 위기에 공동 대응하고, 실질적인 지방 분권과 재정 자립을 위해 경상북도와 중앙정부를 잇는 가교 역할에 최선을 다하겠다"고 말했다.
경상북도시장·군수협의회는 1999년 출범했으며 도내 22개 시·군 간 교류·협력과 지방자치 발전을 위한 협의체다.
nulcheon@newspim.com