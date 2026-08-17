덕소역 더블뷰 한강, 278세대 민간임대 공급 예정

AI 핵심 요약beta
- 남양주 와부읍 덕소역 더블뷰 한강이 278세대 민간임대를 공급한다.
- 덕소역 도보권으로 교통과 학교, 생활편의가 갖춰졌다.
- 장기일반민간임대로 10년 거주 후 분양전환을 선택할 수 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 경기도 남양주시 와부읍에서 '덕소역 더블뷰 한강'이 지하 2층~지상 37층, 3개 동, 총 278세대 규모의 민간임대 공급을 앞두고 있다. 전용면적별로는 74A㎡ 166세대, 74B㎡ 37세대, 59A㎡ 57세대, 59B㎡ 18세대로 구성된다.
사업지는 덕소역을 도보로 이용할 수 있는 거리에 위치한다. 경의중앙선을 통해 서울 동북권 및 청량리 등으로 이동 가능하며, 차량 이용 시 덕소삼패IC를 통해 미사대교, 올림픽대로, 서울양양고속도로, 수도권제1순환고속도로 등으로 접근할 수 있다.
단지 주변에는 덕소초, 와부초, 예봉초, 와부중 등 학교가 있으며 덕소고와 와부고도 인접해 있다. 와부읍은 행정구역상 읍 지역으로, 농어촌 특별전형 지원 자격은 각 대학의 세부 요건 충족 시 검토 가능하다.
주거 편의를 위해 제습, 청정, 탈취, 살균, 욕실 환기, 나노 방진망, 산소 발생기 등 실내 공기 관리 기능을 갖춘 '숨 시스템'이 무상옵션으로 제공될 예정이다.
'덕소역 더블뷰 한강'은 장기일반민간임대 방식으로 공급된다. 만 19세 이상 성인이면 주택 소유 여부, 소득과 관계없이 신청할 수 있으며 청약통장도 필요하지 않다. 임대 의무기간은 10년이며, 임대 기간 동안 취득세, 재산세, 종합부동산세 등 보유세 부담이 없다.
임차인에게는 임대차계약 우선체결권과 동·호수 지정 신청권이 제공되며, 10년 임대기간 종료 후 분양전환 여부를 선택할 수 있다.
사업 관계자는 "홍보관을 통해 단지의 공급 규모, 평면, 커뮤니티, 민간임대 방식 등에 대한 내용을 확인할 수 있도록 준비했다"고 밝혔다.
whitss@newspim.com