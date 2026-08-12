서울시, 한강버스 야간운항 확대..."편리한 야간관광 돕는다"

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 15일부터 한강버스 야간운항을 확대했다
- 잠실·여의도·마곡 노선에 야간 4회, 낮 4회 늘렸다
- 서울시는 한강 관광·여가와 야간경제 활성화를 기대했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
낮에도 '마곡→여의도' 및 '여의도→잠실' 노선 추가 운항
[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 오는 15일부터 한강버스 야간운항을 확대한다고 12일 밝혔다. 시민과 국내외 관광객이 저녁 시간대에도 편리하게 이동할 수 있도록 함으로써 야간경제를 활성화한다는 취지다.
서울시는 잠실에서 여의도로 향하는 한강버스를 오후 6시 50분과 7시 20분에 각각 2회 추가 운항한다. 여의도에서 마곡으로 향하는 노선도 오후 8시 25분과 8시 55분에 각 2회씩 증편한다.
이에 따라 이용객들은 해질녘부터 밤까지 한강 위에서 마곡·여의도·잠실·반포 일대의 야경을 감상할 수 있다. 서울시는 한강버스의 야간 운항 확대를 통해 한강 주변 관광·여가 활동을 활성화하고 인근 상권으로 소비가 확산될 것으로 기대하고 있다.
낮 시간대 운항도 늘어난다. 마곡에서 여의도로 향하는 한강버스는 오후 3시와 3시 30분, 여의도에서 잠실로 향하는 노선은 오후 4시와 4시 30분에 각각 2회 추가 운항된다.
박진영 서울시 미래한강본부장은 "15일부터 확대되는 야간운항을 통해 낮과는 또 다른 한강의 매력을 더욱 풍성하게 즐겨보시길 바란다"며 "안전을 최우선으로 시민들이 한강버스를 보다 편리하고 즐겁게 이용할 수 있도록 서비스를 지속적으로 개선하겠다"고 말했다.
blue99@newspim.com