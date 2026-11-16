민선9기 대전시민 생활만족도 3개월 새 전국 9위 '날개없는 추락'

AI 핵심 요약beta
- 16일 대전시 주민생활 만족도가 59.7%로 전국 9위까지 하락했다.
- 트램 공사 교통 불편과 대전 소외 논란이 하락 요인으로 거론됐다.
- 허태정 시장 직무만족도는 올랐지만 시민 체감 생활평가는 악화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
4개월 연속 내리막 심각…시장 직무평가, 되레 상승 혼란
트램 교통난·대전 패싱 논란에 민생 체감 악화...대책 있나
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전시민들의 주민생활 만족도가 민선9기 허태정호 출범 이후 하락세를 이어가며 전국 9위까지 추락했다. 지난 7월 전국 2위였던 순위가 불과 3개월 만에 7계단이나 밀려난 것으로, 트램 공사에 따른 교통 불편과 정부의 대전 소외 논란 등이 시민들의 생활 만족도에 영향을 미쳤는지 주목된다.
16일 여론조사 전문기관 리얼미터가 발표한 '2026년 10월 광역자치단체 만족도' 조사에 따르면 대전의 주민생활 만족도는 59.7%로 전월 62.2%보다 2.5%포인트 하락했다. 전국 순위도 9월 5위에서 10월 9위로 4계단 내려앉았다.
더욱 심각한 것은 민선9기 출범 이후 만족도가 한 차례도 반등하지 못했다는 점이다. 대전의 주민생활 만족도는 지난 7월 68.5%로 전국 2위를 기록했으나 8월 67.0%로 3위, 9월 62.2%로 5위, 10월에는 59.7%로 9위까지 떨어졌다.
3개월 사이 만족도는 8.8%포인트 하락했고 순위는 7계단이나 밀렸다. 특히 10월 만족도가 60% 아래로 내려가면서 민선9기 출범 이후 최저치를 기록했다. 시민들의 일상생활에 대한 평가가 지속적으로 악화하고 있다는 점에서 시정의 민생 체감 성과에 대한 점검이 필요하다는 지적이다.
이 같은 하락세는 대전시민들의 일상에 직접적인 영향을 미치는 지역 현안과 무관하지 않다는 분석이 나온다.
대전 도시철도 2호선 트램 공사가 확대되면서 주요 도로의 교통 정체가 심화하고 시내버스 운행에도 차질이 빚어지는 등 시민 불편이 커지고 있다. 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에서도 교통 불편을 호소하며 대전시의 현실적인 대책 마련을 요구하는 글이 잇따르고 있다.
정부의 첨단산업 투자와 국책사업 추진 과정에서 대전이 소외됐다는 이른바 '대전 패싱' 논란도 지속되고 있다. 지역 발전에 대한 기대와 달리 시민들이 일상에서 체감하는 불편은 커지고 있다는 점에서 민생 현안에 대한 시정 대응이 시험대에 올랐다는 평가다.
민선9기가 '온통대전 2.0' 정책을 앞세워 지역경제 활성화와 가계 부담 완화에 나서고 있지만, 이러한 정책이 주민생활 만족도에 대한 긍정적인 평가로 이어지지 못하고 있다는 지적도 제기된다. 정책 추진 자체와 시민들이 실제로 느끼는 생활 여건 개선 사이에 간극이 존재한다는 의미다.
특히 같은 조사에서 허태정 시장의 직무수행 만족도는 전월보다 1.6%포인트 상승한 39.9%를 기록했다. 정당지표 상대지수도 전국 9위에 올랐다. 시장 개인에 대한 직무평가와 주민생활 만족도가 서로 다른 흐름을 보이면서 시정에 대한 평가와 시민들의 실제 생활 체감 사이에 괴리가 나타났다.
한 지역 정치인은 "시민들은 거창한 청사진보다 당장 출퇴근길이 편해지고 먹고사는 형편이 나아지기를 바란다"며 "시장이 바뀌었는데도 일상이 나아지기는커녕 불편만 커진다면 시민들이 새로운 시정에 기대를 걸 이유가 있겠느냐"고 지적했다.
이어 "시민들이 참고 견뎌야 할 불편은 늘어나는데 그 끝에 무엇이 달라질지조차 체감하지 못한다면 아무리 좋은 정책을 내놓아도 시민들의 마음을 얻기는 어려울 것"이라고 경고했다.
이번 조사는 여론조사 전문기관 리얼미터가 2026년 9월 27일~9월 30일, 2026년 10월 28일~10월 31일 전국 18세 이상 1만2800명(시도별 800명)을 대상으로 유·무선 임의전화걸기(RDD) 자동응답 방식으로 진행했다. 통계분석은 2개월 이동(rolling) 시계열 자료분석 기법을 적용했으며, 통계보정은 2026년 6월 말 행정안전부 주민등록 인구통계 기준 성별, 연령대별, 권역별 가중치를 부여했다. 광역단체별 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며, 응답률은 2.9%이다.
gyun507@newspim.com