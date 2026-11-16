AI 핵심 요약beta
- 서울시의회 이인애 부위원장이 13일 병원 화재 안전시설 관리 부실을 지적했다
- 서북병원 배연창 5곳에 잠금장치가 설치된 것으로 확인됐다
- 은평병원은 방화문 58곳과 방화셔터 4곳이 불량으로 조사됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
병원 내 피난 취약 환자들 위한 안전시설 점검 요구
정기 점검과 시설 보완 약속으로 안전 대책 강화
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 서울시 감사에서 서북병원 배연창 5곳에 열리지 않도록 막는 잠금장치가 설치된 것으로 확인됐다.
서울시의회 보건복지위원회 이인애 부위원장(더불어민주당, 비례대표)은 13일 열린 제340회 정례회 보건복지위원회 시민건강 관련 기관 행정사무감사에서 서북병원과 은평병원의 화재 안전시설 관리 부실을 지적하고, 철저한 점검과 유지관리를 주문했다.
일정 규모 이상의 의료시설은 1급 소방안전관리대상물에 해당한다. 병원은 피난에 취약한 환자가 많아 불길과 연기를 막는 방화문과 연기를 밖으로 내보내는 배연창의 성능을 늘 적정하게 유지해야 한다.
올해 서울시 감사위원회 안전감사에서 두 병원 모두 배연창과 방화문의 화재 연동 미작동과 유지관리 미흡을 지적받았다. 서북병원은 배연창 5곳에 열리지 않도록 잠금장치(스토퍼)를 설치해 둔 것으로 확인됐고, 은평병원은 방화문 58곳과 방화셔터 4곳이 불량인 것으로 조사됐다.
이 부위원장은 2017년 29명이 숨진 충북 제천 스포츠센터 화재에서도 배연창 미작동이 피해를 키운 주요 원인 가운데 하나로 지목됐다는 점을 들었다. 그러면서 "배연창 잠금장치는 설치해서는 안 되는 것인 만큼 엄중히 받아들이고 조치해야 한다"고 강조했다. 서북병원장은 직원 교육과 함께 연 2회 이상 정기점검을 실시해 시설 유지관리를 철저히 하겠다고 약속했다.
이 부위원장은 "스스로 대피하기 어려운 환자가 많은 병원인 만큼 화재 안전시설에 빈틈이 있어서는 안 된다"며 "꼼꼼하게 챙겨 반드시 개선해야 한다"고 당부했다.
windy@newspim.com