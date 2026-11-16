서울어텀페스타 개막식에 7억 6천만 원 사용

개막식과 홍보 패키지 예산 불균형 지적

재단 대표, 예술인 지원 방침 재확인

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 서울문화재단이 서울어텀페스타 예산의 절반을 100분짜리 개막식에 쓴 것으로 나타났다.

서울시의회 문화체육관광위원회 윤선희 부위원장(더불어민주당, 종로1)은 13일 서울문화재단 행정사무감사에서 서울어텀페스타 총예산의 절반이 개막식에 쓰였고, 홍보 강화를 이유로 다른 사업에서 전용해온 예산마저 개막식에 투입됐다며 재단의 예산 집행을 질타했다.

어텀페스타는 이 기간 열리는 262개 민간·공공 공연과 축제를 문화재단 명의로 홍보하는 사업이다. 윤 부위원장은 올해 예산 15억 3천만 원 중 49.8%인 7억 6천만 원이 하루 몇 시간만 진행되는 개막식에 쓰였다고 지적했다. 개막식 운영대행비 6억 4천만 원과 출연료 1억 2천만 원을 합한 금액이다.

윤선희 의원(더불어민주당·종로1). 시의회 제공.

반면 262개 참여작 가운데 70건을 중점 홍보하는 '홍보패키지' 사업에는 9450만 원이 책정되는 데 그쳤다. 윤 부위원장은 "개막식에 비해 너무 현저하게 떨어지는 비용, 주객이 전도"됐다고 꼬집었다.

예산 전용 문제도 집중 추궁했다. 서울문화재단은 올해 7월 '서울스테이지' 등 4개 사업에서 총 3억 7천만 원을 어텀페스타로 전용했다. 윤 부위원장은 전용 사유로 '참여 민간·공공 공연 대상 홍보패키지 확대'와 '개막행사 연계 확대를 통한 홍보마케팅 강화'를 내세웠다는 점을 짚으며 목적 외 예산 전용에 해당한다고 주장했다.

개막행사 대행용역의 변경계약도 도마에 올랐다. 윤 부위원장은 6월 입찰공고 당시 약 3억 7천만 원이던 대행용역이 개막일인 9월 18일 하루 전인 17일 약 6억 4천만 원으로 변경 계약됐다며, 입찰공고 금액보다 약 2억 7천만 원 늘어난 규모라고 지적했다. 그는 "행사 하루 전에 계약 변경을 급조하듯 진행하는 것이 말이 되는 일인지"라며 계약 처리의 적정성을 따져 물었다.

윤 부위원장은 송형종 서울문화재단 대표이사가 앞서 상임위원회 현장방문에서 재단을 '예술인을 직접 지원하는 유일한 기관'이라고 설명했던 점을 상기시켰다. 이어 어텀페스타 예산은 사업 목적에 맞게 참여 예술인과 단체를 지원하고 홍보패키지를 확대하는 데 사용했어야 한다고 강조했다. 송 대표이사는 지적을 무겁게 받아들이고 예술인 직접 지원에 더 방점을 두겠다고 답했다.

windy@newspim.com