AI 핵심 요약beta
- 윤선희 의원이 13일 서울문화재단 감사에서 어텀페스타 예산 집행을 질타했다
- 총예산 15억3000만원 중 절반가량이 100분 개막식에 투입됐다
- 재단은 사업비 3억7000만원을 전용하고 대행계약도 2억7000만원 늘렸다
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개막식과 홍보 패키지 예산 불균형 지적
재단 대표, 예술인 지원 방침 재확인
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 서울문화재단이 서울어텀페스타 예산의 절반을 100분짜리 개막식에 쓴 것으로 나타났다.
서울시의회 문화체육관광위원회 윤선희 부위원장(더불어민주당, 종로1)은 13일 서울문화재단 행정사무감사에서 서울어텀페스타 총예산의 절반이 개막식에 쓰였고, 홍보 강화를 이유로 다른 사업에서 전용해온 예산마저 개막식에 투입됐다며 재단의 예산 집행을 질타했다.
어텀페스타는 이 기간 열리는 262개 민간·공공 공연과 축제를 문화재단 명의로 홍보하는 사업이다. 윤 부위원장은 올해 예산 15억 3천만 원 중 49.8%인 7억 6천만 원이 하루 몇 시간만 진행되는 개막식에 쓰였다고 지적했다. 개막식 운영대행비 6억 4천만 원과 출연료 1억 2천만 원을 합한 금액이다.
반면 262개 참여작 가운데 70건을 중점 홍보하는 '홍보패키지' 사업에는 9450만 원이 책정되는 데 그쳤다. 윤 부위원장은 "개막식에 비해 너무 현저하게 떨어지는 비용, 주객이 전도"됐다고 꼬집었다.
예산 전용 문제도 집중 추궁했다. 서울문화재단은 올해 7월 '서울스테이지' 등 4개 사업에서 총 3억 7천만 원을 어텀페스타로 전용했다. 윤 부위원장은 전용 사유로 '참여 민간·공공 공연 대상 홍보패키지 확대'와 '개막행사 연계 확대를 통한 홍보마케팅 강화'를 내세웠다는 점을 짚으며 목적 외 예산 전용에 해당한다고 주장했다.
개막행사 대행용역의 변경계약도 도마에 올랐다. 윤 부위원장은 6월 입찰공고 당시 약 3억 7천만 원이던 대행용역이 개막일인 9월 18일 하루 전인 17일 약 6억 4천만 원으로 변경 계약됐다며, 입찰공고 금액보다 약 2억 7천만 원 늘어난 규모라고 지적했다. 그는 "행사 하루 전에 계약 변경을 급조하듯 진행하는 것이 말이 되는 일인지"라며 계약 처리의 적정성을 따져 물었다.
윤 부위원장은 송형종 서울문화재단 대표이사가 앞서 상임위원회 현장방문에서 재단을 '예술인을 직접 지원하는 유일한 기관'이라고 설명했던 점을 상기시켰다. 이어 어텀페스타 예산은 사업 목적에 맞게 참여 예술인과 단체를 지원하고 홍보패키지를 확대하는 데 사용했어야 한다고 강조했다. 송 대표이사는 지적을 무겁게 받아들이고 예술인 직접 지원에 더 방점을 두겠다고 답했다.
windy@newspim.com