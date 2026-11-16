잠실 대체야구장 관람객, 대규모 공사장 인근 이동 예고

이성배 의원, 안전 확보 위해 셔틀버스 필요성 강조

서울시, 셔틀버스 운영 방안 검토 중이나 현실적 어려움 존재

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 잠실 대체야구장을 찾는 관람객이 내년부터 대규모 공사현장 옆을 걸어서 오가야 할 것으로 보인다.

서울시의회 도시계획균형위원회 이성배 부의장(국민의힘, 송파4)은 5일 열린 제340회 정례회 균형발전본부 행정사무감사에서 잠실 대체야구장을 오가는 관람객의 안전을 위해 셔틀버스를 운영할 것을 주문했다.

이성배 의원(국민의힘·송파4). 시의회 제공.

잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성사업으로 잠실야구장 자리에 돔구장이 들어서는 동안, 두산 베어스와 LG 트윈스는 내년부터 리모델링한 잠실주경기장에서 경기를 치른다. 대체야구장은 대규모 공사현장 한가운데 남게 돼 관람객들은 공사장 옆을 걸어서 오가야 한다.

그동안 잠실 돔구장 건립과 대체야구장 조성에 힘써 온 이 의원은 "서울시는 '상전벽해'라며 대대적으로 홍보하고 있지만, 결론은 공사장 한가운데 대체야구장이 남아 있는 것"이라며 관람객과 주변 시설 이용객이 안전하게 다닐 수 있도록 셔틀을 운영해야 한다고 강조했다. 관람객 안전이 담보되지 않으면 경기 전후 동선이 인근 아파트 단지로 흘러들어 주민 불편과 안전 문제로 이어질 수 있다고 우려했다.

균형발전본부장은 지난 업무보고 때 지적받은 내용을 관광체육국과 입주 TF, 공정관리 TF에 전달했으며 체육과에서 검토 중이라고 답했다. 다만 셔틀로 쓰는 전세버스 업체에 저상버스가 거의 없어 현실적인 어려움이 있다고 밝혔다.

이 의원은 검토에 그쳐서는 안 된다며 "팬들을 보호해야 하는 것은 구단이고, 그 구단을 움직일 수 있는 것은 서울시"라고 지적했다. 내구연한이 지나 교체되는 시내버스 가운데 정비하면 쓸 수 있는 차량도 분명히 있을 것이라며, 업체 상황만 볼 것이 아니라 시야를 넓혀 찾아보라고 말했다. 서울시는 행정사무감사 이후 사업소를 중심으로 구단과 위·수탁 협약을 맺어 셔틀버스를 운영하는 방안을 검토하고 있다.

이 의원은 균형발전본부가 지구단위계획 전체를 관리하고 주요 민자사업 협상도 진행하는 총괄 부서인 만큼, 셔틀 문제도 체육정책과에 전달하는 데 그치지 말고 직접 챙겨야 한다고 요구했다.

이 의원은 잠실 스포츠·MICE 사업 인근 주민들의 민원에 적극 소통할 것을 주문하며 "세계인이 찾는 잠실 MICE도 중요하지만, 바로 옆에 사는 이웃이 피해를 보지 않고 이웃이 가장 먼저 찾는 즐거운 MICE가 돼야 한다"라고 강조했다. 균형발전본부장은 사업시행자가 주민 소통창구를 마련할 계획이며 주변 주민들이 피해를 보지 않도록 잘 챙기겠다고 답했다

windy@newspim.com