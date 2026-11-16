무안군, 소나무 무단 이동 특별단속

AI 핵심 요약beta
- 무안군은 16일부터 다음 달 11일까지 소나무류 무단 이동을 단속한다
- 소나무류 취급업체와 화목 사용 농가의 유통·반출 실태를 점검한다
- 감염목 무단 이동 위반 시 1년 이하 징역 또는 벌금에 처해진다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
재선충병 확산 차단…위반 시 최대 1000만원 벌금
[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 무안군이 소나무재선충병 확산을 차단하기 위해 소나무류 불법 유통과 무단 이동에 대한 집중 단속에 나선다.
무안군은 16일부터 다음 달 11일까지 4주간 소나무류 무단 이동 특별단속을 실시한다고 밝혔다.
이번 단속은 가을철 소나무류 이동량 증가에 따른 재선충병의 인위적 확산을 예방하기 위한 조치다.
군은 관내 소나무류 취급업체와 화목 사용 농가를 대상으로 원목 취급·유통 실태와 무단 반출 여부를 집중 점검한다.
특히 재선충병 감염목이나 감염 의심목의 임의 이동과 사용을 막기 위한 현장 계도도 병행한다.
관련 업체와 주민에게 소나무류 이동제한 규정을 안내하고 감염 의심목 발견 시 즉시 신고하도록 독려할 방침이다.
현행 '소나무재선충병 방제특별법'에 따르면 반출금지구역에서는 법령상 예외를 제외한 소나무류 이동이 금지된다. 이를 위반하면 1년 이하의 징역 또는 1000만원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.
무안군 관계자는 "재선충병 확산을 막기 위해서는 감염목의 무단 이동 차단이 중요하다"며 "주민과 관련 업체는 이동제한 규정을 철저히 준수하고 감염 의심목을 발견하면 즉시 신고해 달라"고 당부했다.
ej7648@newspim.com