대전교육청, 내년도 기간제 교육공무직 인력풀 모집

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 16일 2027년 기간제 교육공무직원 인력풀을 공개 모집한다고 밝혔다.
- 모집 분야는 교무행정실무사 등 학교·교육기관 9개 직종이다.
- 지원자는 23일부터 25일까지 대전시교육청 별관에서 원서를 접수하면 된다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시교육청이 내년 학교 현장에서 휴가나 휴직 등으로 발생하는 교육공무직원 결원을 대체할 기간제 인력 확보에 나선다.
시교육청은 2027년 한 해 동안 각급 학교와 교육기관에서 근무할 기간제 교육공무직원 인력풀 등록 희망자를 공개 모집한다고 16일 밝혔다.
기간제 인력풀은 교육공무직원의 휴가·휴직 등으로 일시적인 결원이 발생할 경우 학교가 사전에 등록된 구직자 가운데 필요한 인력을 신속하게 채용할 수 있도록 마련된 제도다.
모집 분야는 교무행정실무사, 교무행정늘봄실무사, 교육복지사, 돌봄전담사, 특수교육실무사, 유치원방과후과정전담사, 영양사, 조리실무사, 청소실무사 등 9개 직종이다.
원서 접수는 오는 23일부터 25일까지 사흘간 진행된다. 대전시교육청 별관 302호를 방문해 직접 제출하거나 대리인을 통해 접수할 수 있다.
직종별 지원 자격과 제출 서류 등 자세한 내용은 대전시교육청 누리집 고시·공고란에서 확인하면 된다.
김은경 대전시교육청 행정과장은 "학교 현장의 인력 공백을 최소화하고 구직자들에게 취업 기회를 제공할 수 있도록 인력풀을 공정하고 효율적으로 운영하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com