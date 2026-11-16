AI 핵심 요약beta
- 16일 노연수 서울시의원이 한강버스 비용 추계 재검토를 촉구했다
- 실제 운항·탑승 실적과 추계 기준 간 큰 차이가 있다고 지적했다
- 인력운영과 광고 매출 자료를 공개하고 경제성을 재점검하라고 요구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
비용 재산정 및 매출 수치 공개 요구
운영 데이터 기반 수익성 검토 필요성
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 한강버스 비용 추계가 실제 운항·탑승 실적과 동떨어졌다는 지적이 나왔다.
서울시의회 환경수자원위원회 노연수 의원(더불어민주당, 노원4)은 제340회 정례회 미래한강본부 행정사무감사 보충감사에서 ㈜한강버스 대표를 상대로 비용 추계의 현실성과 인력운영 계획의 적정성을 점검하고, 실제 운영실적에 근거한 사업비 재산정이 필요하다고 지적했다.
노 의원은 비용 추계서에 일평균 24항차가 적용됐다며 당초 계획한 68항차, 실제 운항실적, 현재 운항 중인 항차와 모두 다르다고 문제 삼았다. 성수기 항차당 170명 탑승 가정도 실제 이용객 실적보다 2배 이상 높아 큰 괴리가 있다고 주장했다. 노 의원은 "막연한 이용객 증가 기대가 아닌 실제 운항횟수와 탑승객 실적을 반영해 비용 추계를 재검토해야 한다"고 강조했다. 높아진 선박 납품가에 따른 감가상각비 부담도 지적했다.
인건비 산정에서도 추계와 실제 운영 간 차이가 확인됐다고 밝혔다. 비용 추계서상 선박 운항인력은 79명, 본사 인력은 21명이지만 실제 제출 자료에는 각각 72명, 18명으로 적었다. 반면 선착장관리인력은 25명에서 약 2.5배 많은 62명으로 나타났다. 별도로 제출된 판매직 96명의 인건비도 비용에 포함된다는 대표의 답변에, 노 의원은 서울시와 합의한 인력운영 기준과 실제 인건비 산정 근거를 제출하라고 요구했다.
광고 매출과 관련해서는 부대사업 수익 추계의 객관성을 확인하기 위해 실제 수주 건수와 매출액을 공개해야 한다고 촉구했다. 노 의원은 "업체명은 가리더라도 수주 건수와 매출액은 제출해야 한다"고 말했다.
노 의원은 "한강버스 비용 추계는 사업의 수익성과 추가적인 재정부담을 판단하는 중요한 근거"라며 "시민의 세금이 투입되는 사업인 만큼 객관적인 자료를 바탕으로 사업의 경제성을 재점검해야 한다"고 밝혔다.
windy@newspim.com