성산대교 성능개선공사 총비용이 826억 원에서 1698억 원으로 증가

이동화 의원, 공사비 급증과 지연 책임 확인 요구하며 대책 촉구

2029년 준공 목표에도 예산 확보 미비로 공사 지속 가능성 우려

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 성산대교 성능개선공사의 총공사비가 두 배 넘게 불어난 가운데 준공도 4년 넘게 미뤄졌다.

서울시의회 도시안전건설위원회 이동화 의원(더불어민주당, 서대문1)은 13일 제340회 정례회 종합행정사무감사에서 성산대교 성능개선공사의 공사비 급증과 이대부중 앞 보행 혼잡을 지적하고, 재난안전실에 구체적인 개선대책과 후속조치를 요구했다.

이 의원은 앞선 도시기반시설본부 감사에 이어 사업 주관부서인 재난안전실에 공사 지연과 공사비 증가의 책임을 물었다. 불가피한 사정이라는 설명에 그칠 것이 아니라 당초 사업계획과 관계기관 협의가 충분했는지 점검해야 한다는 취지다.

이 의원이 제시한 자료에 따르면 공사는 당초 2025년 10월 준공 예정이었으나 2029년 12월로 연장됐다. 총공사비는 826억 6300만 원에서 1698억 7400만 원으로 872억 1100만 원 늘었다. 올해 9월 30일 기준 공정률은 37.5%이며, 2027년부터 2029년까지 확보해야 할 예산은 약 990억 원이다.

서울특별시의회 이동화 의원(서대문1, 더불어민주당)은 지난 13일 제340회 정례회 도시안전건설위원회 종합행정사무감사에서 성산대교 성능개선공사의 공사비 급증과 이대부중 앞 보행 혼잡을 지적하며, 재난안전실에 구체적인 개선대책과 후속조치를 요구했다. 시의회 제공.

이 의원은 가교 설치 불허에 따른 공법 변경이 지연과 증액 사유로 제시된 데 대해 사업 초기 설치 가능성을 충분히 검토했는지 따졌다. 이어 "당초 사업계획과 사업관리의 책임은 누가 지는 겁니까?"라고 추궁했다. 예산이 확보되면 준공이 가능하다는 답변에도, 필요한 재원을 실제로 마련해 2029년 말까지 공사를 마칠 것인지 구체적인 대책을 요구했다.

한강버스 운행 구간 교각 5개의 미관 개선 도장이 설계변경에 반영돼 약 1억 2500만 원이 추가 편성된 경위도 짚었다. 해당 구간 선정 근거와 사업 목적에 부합하는 설계변경이었는지가 핵심 쟁점이라는 것이다. 재난안전실장은 예산 확보 시 계획대로 공사를 추진할 수 있으며 교각 도장은 유지관리와 공사 효율을 고려한 조치라고 설명했다. 이 의원은 다른 한강 교량의 설계변경 내역도 확인하고 공사 장기화와 공사비 증가 원인을 점검해 위원회에 보고하라고 주문했다.

추가 질의에서는 이대부중 앞 통학로 문제를 다뤘다. 이 의원은 주변 학교 학생들의 등하교가 특정 시간대에 집중되고 비나 눈이 올 때는 좁은 보도에서 통행이 더 어려워진다며 보행환경 개선을 촉구했다. 보도 확장이 쉽지 않다는 현장 검토 결과에는 관계 부서가 함께 대안을 찾아야 한다며, 보도 확장과 버스정류장 관련 협의를 진행하고 진행상황을 보고해 달라고 요청했다.

재난안전실장은 버스전용차로 폭 조정에 따른 교통안전 문제 등을 관계 부서와 추가 협의해 보도 확보 가능성을 검토하겠다고 답했다. 이 의원은 개선에 제약이 있더라도 학생들의 안전을 위한 대안 마련을 멈춰서는 안 된다며 관계 부서의 협력을 통한 실질적인 해결을 강조했다.

windy@newspim.com