[MLB] '이정후 소속' SF, 전 마무리 MIL로 트레이드㎡…유망주 2명 영입

AI 핵심 요약beta
- 샌프란시스코는 16일 마무리 투수 라이언 워커를 밀워키로 트레이드했다
- 워커는 올 시즌 33경기에서 평균자책점 7.16을 기록하며 부진했다
- 샌프란시스코는 우완 블레이크 홀럽과 개빈 페리를 영입했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=이정후가 뛰고 있는 미국프로야구 메이저리그(MLB) 샌프란시스코가 이전 마무리 투수 라이언 워커와 이별했다.
샌프란시스코는 16일(한국시간) "밀워키와 트레이드를 통해 우완투수 워커를 내주고, 우완투수 블레이크 홀럽, 개빈 페리를 받아왔다"고 밝혔다.
2018년 신인 드래프트에서 31라운드 전체 916순위로 샌프란시스코 지명을 받았던 워커는 입단 후 8년 만인 2023년에야 빅리그에 데뷔했다. 이후 샌프란시스코에서 대부분 불펜으로 마운드에 오른 워커는 4시즌 동안 226경기 20승 15패, 38홀드, 31세이브, 평균자책점 3.56을 기록했다.
워커는 2024년에는 76경기 10승 4패, 21홀드, 10세이브, 평균자책점 1.91을 기록했다. 당해 내셔널리그(NL) 불펜 투수 가운데 최다승을 거뒀고, 탈삼진(97개·2위), 출전 경기 수(75경기·공동 2위), 투구 이닝(79이닝·3위) 같은 주요 부문에서 상위권에 자리했다.
지난해 워커는 68경기 5승 7패, 9홀드, 17세이브, 평균자책점 4.11에 그쳤지만, 사회 공헌을 한 선수들에게 주는 상인 로베르토 클레멘테 상 후보에도 올랐다.
하지만 올 시즌 워커는 33경기 1패, 5홀드, 3세이브, 평균자책점 7.16으로 완전히 무너졌다. 결국 샌프란시스코는 워커를 트레이드 매물로 내놨고, 밀워키와 거래를 성사했다.
미국 스포츠 매체인 스포츠 일러스트레이티드는 "밀워키는 워커가 2024년 보여준 활약을 생각해 영입했다. 게다가 밀워키가 투수 활용에 능한 팀이라는 걸 고려하면 워커의 재기는 충분히 가능하다"며 "게다가 밀워키는 트레버 메길의 프리에이전트(FA)도 염두에 두고 이번 트레이드를 진행했다. 아직 워커의 FA까지 3년이 남았기 때문에 이 문제를 두고 골머리를 앓을 필요가 없다"고 설명했다.
한편, 밀워키에서 팀을 이동하게 된 홀럽과 페리는 아직 빅리그 경험이 없다. 홀럽은 2021년 신인드래프트 15라운드 전체 435순위로 디트로이트의 지명을 받았다. 디트로이트는 2023년 외야 겸 1루가 가능한 마크 칸하를 내주고 홀럽을 밀워키에 내주는 트레이드를 거행했다.
홀럽은 올 시즌 밀워키 산하 마이너리그 팀에서 50경기 5승 4패, 2홀드, 5세이브, 평균자책점 2.10을 기록했다.
페리는 2026년 신인 드래프트 11라운드에서 밀워키에 지명된 선수다. 아직 마이너리그 등판 경험도 없다.
willowdy@newspim.com