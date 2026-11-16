안전관리 인력 309명 배치된 드론쇼

귀가 동선 관리 미비로 인파 밀집 발생

행사 운영 방식 재검토 필요성 대두

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 3만 5천 명이 몰린 뚝섬 드론쇼에 안전관리 인력 309명이 투입됐지만, 귀갓길 인파가 집중된 신양초 사거리는 관리범위에서 빠져 있었다.

서울시의회 도시안전건설위원회 강신욱 의원(국민의힘, 강남2)은 13일 제340회 정례회 종합행정사무감사에서 지난 10월 31일 뚝섬한강공원 드론쇼 당시 현장 영상과 사진을 공개하고, 행사 종료 후 귀가 동선까지 포함한 종합적인 인파 안전관리 체계 마련을 촉구했다. 종료 후 자양역과 신양초 사거리 일대에 극심한 인파 밀집이 발생했으나, 서울시 안전관리계획에는 일부 주요 귀가 동선이 포함되지 않았던 것으로 드러났다.

강 의원은 당일 자양역 인근에서 직접 목격한 상황을 전했다. "신양초 사거리에서 보행 신호가 바뀌어도 인파가 모두 건너지 못해 한 블록 이상 대기 행렬이 이어졌고, 시민들이 사고를 우려하며 한 걸음씩 이동하는 상황이었다"고 밝혔다.

강신욱 시의원(국민의힘, 강남2). 시의회 제공.

서울시 제출자료에 따르면 당시 안전관리 인력은 총 309명이었다. 서울시 소속은 31명, 자치구는 5명이었으며, 자치구 인력은 별도 협조 요청이 아닌 사전 점검과 현장 확인 차원에서 참여했다. 서울시는 인력 배치가 행사장과 자양역 주변에 집중돼 있었고 신양초 사거리까지는 관리범위에 포함되지 않았다는 점을 인정했다. 강 의원은 안전관리 인력을 몇 명 배치했느냐보다 실제 인파가 몰리는 구간에 적절하게 배치했는지가 중요하다고 강조했다.

서울교통공사는 특별수송 대책을 수립하고 역 근무자 4명을 포함한 자체 인력 16명과 행사 주최 측 지원 인력 6명을 역사에 배치했다고 설명했다. 강 의원은 기존 인력만으로 대응하기에는 한계가 있다며, 인근 역사 인력을 긴급 투입하는 방안 등 현장 상황에 따라 신속히 대응할 수 있도록 인파 관리 매뉴얼을 재정비하라고 주문했다. 재난안전실에는 행사 유형별 안전관리계획 심의와 관계기관 협력 체계 전반을 점검하라고 요구했다.

강 의원은 하인리히 법칙상 1건의 중대 사고 전에 29건의 경미한 사고와 300건의 아차 사고가 있다고 짚었다. 그러면서 "이번 현장을 보면서 우리는 이미 250번의 아차 사고를 지나고 있는 것은 아닌지 우려스러웠다"고 말했다. 사고 없이 끝났다고 안전했다고 볼 수 없으며, 시민들이 스스로 조심하며 이동했기에 대형 사고로 이어지지 않았을 뿐이라는 지적도 덧붙였다.

행사 종료 후 관람객이 한꺼번에 이동하지 않도록 체류형 프로그램을 마련하거나 이용이 적은 출입구로 분산을 유도하는 등 실질적인 대책이 필요하며, 안전이 담보되지 않는다면 행사 규모와 운영 방식까지 재검토할 수 있어야 한다고 말했다. 행사 주관 부서와 재난안전실, 교통공사, 자치구 간 협력 체계를 재점검하고 구체적인 개선 대책을 마련해 보고해 달라고 당부했다.

windy@newspim.com