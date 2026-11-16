대전교통공사 "수능 당일 수험생 도시철도 '무료' 이용"

AI 핵심 요약beta
- 대전교통공사는 16일 수능 당일 수험생 무임수송을 시행했다
- 수험생은 수험표 확인 후 대전 도시철도 1호선을 무료 이용할 수 있다
- 공사는 11개 인접 역에 안내를 강화하고 비상대기열차 2편성을 확보했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 2027학년도 대학수학능력시험이 치러지는 오는 19일 대전지역 수험생들은 도시철도를 무료로 이용할 수 있다.
대전교통공사는 수능 당일 수험생들의 원활한 시험장 이동을 위해 무임수송과 역사 안내 강화 등을 포함한 특별 교통대책을 시행한다고 16일 밝혔다.
수험생은 시험 당일 수험표를 지참해 도시철도 역사 내 역무실을 방문하면 된다. 역무원의 확인을 거쳐 우대권을 발급받으면 도시철도 1호선을 무료로 이용할 수 있다.
공사는 대전고등학교 등 수능 시험장이 인접한 11개 역에 시험장별 출구 번호와 도보 거리를 안내하는 게시물을 설치해 수험생들의 이동을 지원한다.
해당 역 주변에는 모두 12개 시험장이 있으며 전체 응시인원 1만5744명 가운데 5755명이 이들 시험장에서 시험을 치를 예정이다.
시험 당일에는 역사 시설물 장애 등 돌발 상황에 대비해 지원 인력을 별도로 배치하고, 비상대기열차 2편성도 확보한다.
특히 엘리베이터와 개찰구 등 주요 시설물을 점검하고 비상 상황이 발생하면 신속하게 대응할 계획이다.
이광축 대전교통공사 사장은 "수험생들이 교통 문제로 시험에 지장을 받지 않도록 안전 운행과 안내에 최선을 다하겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com