AI 핵심 요약beta
- 김광철 의원은 13일 풍납토성 보상사업과 주민 지원책을 점검했다
- 풍납토성 보상 대상 1537필지 중 465필지는 보상이 이뤄지지 않았다
- 서울시는 삼표산업 부지를 주민편익시설 등으로 임시 활용할 계획이다
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주민 재산권 행사 제한 및 대책 필요
주민 의견 반영한 활용 방안 논의
[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 풍납토성 보상 대상 1,537필지 가운데 465필지가 아직 보상을 받지 못한 것으로 나타났다.
서울시의회 문화체육관광위원회 김광철 의원(국민의힘, 송파2)은 13일 제340회 정례회 행정사무감사에서 서울시 문화본부를 상대로 풍납토성 일대 보상사업 추진 현황과 주민 재산권 보호 대책을 점검하고 실질적인 지원방안 마련을 촉구했다.
문화본부 요구자료에 따르면 2026년 9월 30일 기준 보상 완료는 1,072필지, 보상 대기는 276필지, 보상 미신청은 189필지다. 전체 대상의 약 70%가 보상을 마쳤지만 465필지는 여전히 보상이 이뤄지지 않았다.
김 의원은 보상 대기 필지의 발생 원인을 구체적으로 파악하고 권역별 보상 기간과 장기 대기 현황을 분석해 주민이 향후 절차와 일정을 예측할 수 있도록 개선해야 한다고 지적했다. 서울시 문화유산과장은 감정평가액에 대한 이견과 계속 거주를 희망하는 주민 등의 사유로 보상 협의가 길어지고 있다고 설명했다.
김 의원은 보상 대상에서 빠진 3권역 주민들도 지하 굴착 제한으로 재산권 행사에 어려움을 겪고 있다며 대책을 물었다. 서울시는 지하 2m 이내 굴착은 경미한 사항으로 처리할 수 있으나 그 이상은 허가 절차가 필요하다며 매장유산 보호 규정이 적용되고 있다고 답했다.
김 의원은 삼표산업 풍납공장 부지의 활용방안도 점검했다. 서울시는 건축물 해체공사를 올해 9월부터 2027년 4월까지 진행하고 임시 활용방안 마련 용역을 2027년 3월까지 추진할 예정이라고 밝혔다. 김 의원이 주민편익시설 조성 등 지역주민에게 도움이 되는 활용방안을 주문하자 서울시는 풍납동 주민협의체 의견이 용역에서 최대한 반영되도록 노력하겠다고 답했다.
김 의원은 "문화유산 보존과 주민의 재산권, 생활권이 조화를 이루는 풍납동 관리체계를 마련해 달라"고 당부했다.
windy@newspim.com