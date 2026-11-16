세종시의회 도시환경위, 자동집하시설 위탁비 2억9000만원 삭감

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회가 16일 자동집하시설 민간위탁 예산 2억9000만원을 삭감했다
- 삭감액은 도로조명 유지관리 사업비로 증액하고 추경안을 수정가결했다
- 관리·감독 부실과 지속적인 악취 민원이 예산 조정의 배경으로 거론됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시설 관리 부실·악취 민원 지적…국비 매칭 지연 등 질타
[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종시의회가 관리·감독 부실과 악취 민원이 제기된 자동집하시설의 민간위탁 예산 2억9000만원을 삭감하고 해당 금액을 도로조명 유지관리 사업에 투입하기로 했다.
세종시의회 도시환경위원회는 이 같은 내용을 담은 2026년도 제2회 추가경정예산안과 기금운용계획변경안을 예비심사했다고 16일 밝혔다.
이번에 제출된 도시환경위원회 소관 추경안은 기존 예산보다 47억원 줄어든 4817억원 규모다.
위원회는 심사 과정에서 환경녹지국 자원순환과의 자동집하시설 민간위탁금 4억1000만원 가운데 2억9000만원을 삭감하고, 이를 도로관리사업소의 도로조명 유지관리 사업비로 증액하는 수정안을 가결했다.
특히 자동집하시설의 관리·감독 문제와 지속적인 악취 민원이 예산 조정의 주요 배경으로 거론됐다.
이순열 도시환경위원장은 "그동안 자동집하시설의 관리·감독 부실과 악취로 인한 시민 불편을 여러 차례 지적해 왔다"며 "연말까지 시설 운영에 필요한 최소한의 변동비를 고려해 예산을 조정했다"고 설명했다.
이날 심사에서는 예산 감액에 따른 주민 불편과 국비 확보 이후 시비 부담분을 제때 편성하지 못하는 문제도 도마에 올랐다.
정연희 부위원장은 마을택시 운영비 감액과 관련해 "예산 조정으로 읍면 지역 고령자 등 교통취약계층의 이동권이 제한돼서는 안 된다"며 대책 마련을 주문했다.
김학서 위원은 국비를 확보하고도 시비를 적기에 편성하지 못해 사업이 추진되지 못하는 사례를 지적하며 예산 편성·집행 체계 전반에 대한 점검을 요구했다.
박란희 위원도 산불진화차량 구매 사업의 시비 매칭 지연을 문제 삼으며 국비 확보 이후 신속한 예산 편성과 사업 추진을 촉구했다.
박병남 위원은 공장·창고 화재안전 실태조사 사업의 명시이월을 지적하고 노후·위험 시설과 민원 발생 사업장까지 포함한 화재예방 점검을 주문했다.
한편, 도시환경위원회가 수정가결한 추경안과 기금운용계획변경안은 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 오는 25일 본회의에서 최종 확정된다.
gyun507@newspim.com