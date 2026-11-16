제2세종문화회관 사업비 변동 없음 지적

설계비 차이와 사업비 적정성 문제 제기

문화본부, 변경 사항 정리 방침 발표

[서울=뉴스핌] 정태선 기자 = 제2세종문화회관 연면적이 약 25% 늘었는데도 총사업비 변동 내역은 없다는 지적이 나왔다.

서울시의회 문화체육관광위원회 민경희 의원(국민의힘, 강남1)은 13일 제340회 정례회 문화본부 행정사무감사에서 서울도서관 리모델링과 제2세종문화회관 건립사업의 추진 과정을 문제 삼고 초기 단계부터 철저한 검증과 투명한 행정절차를 촉구했다.

민 의원은 총사업비 287억 원 규모 서울도서관 리모델링의 기본구상·타당성 조사 용역을 맡은 건축사사무소 대표가 설계공모 운영위원회 위원으로 참여한 점을 짚었다. 이 용역은 5,434만 원 규모로 여성기업과 수의계약이 체결됐고, 대표는 지난 7월 구성된 7명의 운영위원 중 한 명이다.

민경희 의원(국민의힘·강남1). 시의회 제공.

민 의원은 법령 위반 여부를 떠나 공정성과 신뢰성을 확보할 수 있는 구조인지 점검이 필요하다고 강조했다. 문화본부는 규정상 참여는 가능하고 설계공모에는 직접 응모할 수 없다고 설명하면서 재검토하겠다고 밝혔다.

민 의원은 운영위 회의에서 평당 890만 원으로 산정된 공사비가 부족하고 구조·설비 변경 시 총사업비가 300억 원을 넘을 수 있다는 의견이 나온 점도 거론했다. 국가등록문화유산인 서울도서관의 슬래브 해체와 중앙홀 변경 가능성에 대해서는 국가유산청과의 협의 여부를 확인하고 설계공모 단계부터 보존과 구조 안전성을 검토하라고 주문했다.

총사업비 5,556억 원 규모 제2세종문화회관은 2025년 중앙투자심사와 공유재산관리계획 의결 당시 연면적이 5만 2,500㎡였으나 올해 문화본부 자료에는 약 6만 6,000㎡로 늘었다.

민 의원은 건축·전기 설계비가 당초 사업비 산출표상 234억 8,900만 원이었지만 계획설계 완료보고의 계약금액은 321억 7,800만 원으로 약 87억 원 차이가 난다며 재원 확보 방안과 총사업비의 적정성을 따졌다. 문화본부는 기본설계 완료 시점에 변경 사항을 정리하겠다고 설명했고, 설계비 차이는 추가로 확인하겠다고 답했다.

민 의원은 "그동안 문화시설 건립과 리모델링 과정에서 설계·시공·하자보수 문제로 개관 일정에 차질이 발생한 사례가 있었다"며 "사업계획과 예산의 변경이 불가피하더라도 그 사유와 타당성을 의회에 충분히 설명하고 필요한 행정절차를 준수해야 한다"고 강조했다.

windy@newspim.com