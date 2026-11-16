세종교육청, 지역예술가와 함께하는 초등생 예술체험 운영

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청은 16일 지역예술가 연계 예술체험을 운영한다고 밝혔다.
- 초등학생들은 다음달 5일까지 작업실에서 4개 예술 분야를 체험한다.
- 교육청은 학생과 학부모 관심에 따라 관련 예술교육을 확대할 방침이다.
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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 세종지역 초등학생들이 지역예술가의 작업실을 찾아 직접 작품을 만들고 다양한 예술 분야를 체험하는 프로그램이 운영된다.
세종시교육청은 다음달 5일까지 지역예술가와 함께하는 '온마을 이웃예술가 시즌2'를 총 4차례 진행한다고 16일 밝혔다.
이번 프로그램은 시교육청의 예술교육 사업인 '세종 예술온(ON)학교'의 하나로, 초등학생들에게 학교 밖 예술체험 기회를 제공하기 위해 마련됐다.
지난 14일 시작된 시즌2에서는 테라코타, K-컬처 북아트, 손석고, 스테인드글라스 등 4개 분야의 체험활동이 진행된다.
학생들은 지역예술가의 지도 아래 흙으로 입체 작품을 만들거나 실과 바늘을 이용한 전통 제본 방식으로 책을 제작한다. 석고로 자신의 손 모양을 본뜨고 다양한 색채와 재료를 활용한 스테인드글라스 제작에도 참여한다.
특히 예술가의 작업실에서 작품 제작 과정을 직접 경험하고 예술 관련 진로를 탐색할 수 있도록 했다.
앞서 지난 9월부터 10월까지 진행된 시즌1에서는 테라코타와 도자기, 손석고, 백드롭페인팅 등 4개 분야의 체험활동이 이뤄졌다.
시교육청은 프로그램 신청이 조기에 마감되는 등 학생과 학부모의 관심이 높았던 만큼 지역예술가와 연계한 예술교육을 지속적으로 확대할 방침이다.
강미애 세종시교육감은 "학생들이 지역예술가와 교류하며 다양한 예술을 경험하고 창의적인 표현 능력을 키울 수 있도록 학교 밖 예술교육 기회를 넓혀 나가겠다"고 말했다.
gyun507@newspim.com