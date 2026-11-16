대전교육연수원, 초등 영어교사 글로벌 역량 강화 연수

AI 핵심 요약beta
- 대전교육연수원이 16일부터 20일까지 초등 영어교사 13명 연수를 운영한다
- 교사들은 기후환경·인권·문화 다양성을 주제로 영어 토론을 진행한다
- 제주 현장학습과 수업안 설계로 세계시민교육 역량을 강화한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전지역 초등 영어교사들이 기후환경과 인권, 문화적 다양성 등 국제사회 주요 현안을 영어수업에 접목하는 교육 역량 강화에 나선다.
대전교육연수원은 16일부터 20일까지 4박 5일간 교육부 국립국제교육원 글로벌역량지원센터에서 초등 영어교사 13명을 대상으로 영어 의사소통 능력 및 글로벌 역량 강화 연수를 운영한다고 밝혔다.
이번 연수는 지속가능발전목표(SDGs)와 세계시민교육을 영어수업에 연계하고, 교사들의 영어 의사소통 능력과 수업 전문성을 높이기 위해 마련됐다.
교육은 원어민 강사와 함께하는 토론과 발표, 협업 활동 등 총 30시간 과정으로 진행된다.
참가 교사들은 아동 노동과 일자리 문제, 이주민 차별, 성별 고정관념 등을 주제로 영어 토론을 진행하며 다양한 사회문제에 대한 이해와 문제해결 능력을 기른다.
제주올레길과 곶자왈 현장 학습을 통해 생물다양성 보전과 자연자원의 지속가능한 이용 방안도 살펴본다.
또한 연수 내용을 활용한 영어 교수·학습 과정안을 직접 설계하고 동료 교사들과 수업 사례를 공유하며 개선 방안을 논의한다.
박광순 대전교육연수원장은 "세계시민교육을 영어수업에 효과적으로 접목할 수 있도록 교사들의 수업 전문성과 실천 역량을 높이는 연수를 지속적으로 운영하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com