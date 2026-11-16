[KPGA] 박재민, '2027 KPGA 투어 QT Final Stage' 우승...총 41명 시드 확보

AI 핵심 요약beta
- 박재민이 13일 KPGA 투어 최종전에서 우승했다
- 박재민은 차우진과 연장 끝에 2027시즌 시드를 확보했다
- 차우진 등 상위 40명과 박재민 등 총 41명이 시드를 받았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=박재민 등 총 41명이 2027시즌 KPGA 투어 시드를 확보했다.
박재민은 13일 전북 군산CC 토너먼트 코스(파72·7640야드)에서 열린 최종 라운드에서 이글 1개와 버디 5개, 보기 4개로 3언더파 69타를 쳤다. 4라운드 합계 12언더파 276타로 차우진(23)과 동타를 이뤘다. 첫 연장 홀에서 차우진이 보기를 기록한 가운데 박재민이 파 퍼트를 넣으며 승부를 끝냈다. 우승 상금은 500만원이다.
올해 1월 KPGA 준회원이 된 박재민은 4월 정회원 자격을 얻었다. 2부 투어인 KPGA 데이비드골프 투어에서 9개 대회에 나서 10회 대회 공동 2위, 시즌 최종전 공동 3위를 기록했다. 추천 선수로 출전한 KPGA 경북오픈에서는 컷을 통과하지 못했지만, 시즌 마지막 시드전에서 이듬해 정규투어 출전권을 따냈다.
박재민은 경기 후 시즌 내내 곁을 지킨 지도자와 가족, 아마추어 시절부터 자신을 지원한 이들에게 감사를 전했다. 그는 "앞으로 계속해서 성장해 내가 받았던 것처럼 유소년 선수들에게 장학금을 줄 수 있는 사람이 되고 싶다"고 말했다.
차우진이 2위에 올랐고 임채욱(31·프롬바이오)이 10언더파 278타로 3위를 차지했다. 정선일과 유형일은 8언더파 280타로 공동 4위에 자리했다. 김봉섭은 공동 13위, 올해 윈터투어에서 프로 첫 승을 올린 양민혁은 공동 16위로 시드를 받았다. 2014년 KPGA 대상 수상자 김승혁도 공동 21위로 내년 출전권을 확보했다.
이번 최종전에는 120명이 출전해 10일부터 나흘간 72홀 스트로크 플레이를 치렀다. 박재민에게는 QT 우승자 시드가, 2위 이하 상위 40명에게는 QT 상위 입상자 시드가 부여됐다.
iaspire@newspim.com