대전교육청, 보건교사·교직원 대상 심폐소생술·응급처치 연수

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청은 16일 학교 응급처치 실습교육을 운영한다고 밝혔다
- 보건교사는 심폐소생술과 글루카곤 투여법 등을 교육받는다
- 일반 교직원은 27일까지 총 12회 심폐소생술 실습에 참여한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전지역 학교 보건교사와 교직원들이 심정지와 중증 저혈당 등 교내 응급상황에 신속하게 대처할 수 있도록 실습 중심의 응급처치 교육을 받는다.
대전시교육청은 대전학생건강증진센터를 통해 다음달 11일까지 건양대학교 메디컬캠퍼스에서 심폐소생술 및 응급처치 연수를 운영한다고 16일 밝혔다.
이번 연수는 보건교사와 일반 교직원의 역할에 따라 교육과정을 구분해 진행한다.
보건교사 대상 연수는 오는 20일과 12월 11일 두 차례에 걸쳐 회당 30명 안팎이 참여한다. 의료인 심폐소생술을 비롯해 중증 저혈당 환자에게 사용하는 글루카곤 투여 등 학교 현장에서 필요한 전문 응급처치 방법을 교육한다.
일반 교직원을 대상으로 한 심폐소생술 실습은 오는 27일까지 총 12회 진행된다. 회당 2시간씩 운영하며, 교직원들의 참여 편의를 위해 평일 오후와 토요일에도 교육을 실시한다.
실습 교육에는 건양대 간호학과 유재은 교수와 응급구조학과 윤병길 교수가 강사로 참여한다.
시교육청은 연수 종료 후 참여자 설문을 통해 교육 효과와 개선 사항을 분석하고, 향후 응급처치 교육과정에 반영할 계획이다.
오석진 대전시교육감은 "학교 내 응급상황에서는 현장 교직원의 초기 대응이 무엇보다 중요하다"며 "실제 상황에서 활용할 수 있는 응급처치 교육을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com