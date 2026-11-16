[LPGA] 하라 신인상, 日 3년 연속 신인왕 배출…韓 황유민 역전 실패

AI 핵심 요약beta
- 하라 에리카가 16일 LPGA투어 2026시즌 신인상을 확정했다
- 황유민은 출전을 취소해 하라와의 포인트 격차를 좁히지 못했다
- 일본은 3년 연속 신인왕을 배출했으며 한국은 주요 타이틀 수상이 무산됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=하라 에리카(일본)가 2026시즌 미국여자프로골프(LPGA)투어 신인상을 확정했다. 황유민(23·롯데)의 역전극은 끝내 무산됐다.
하라는 16일(한국시간) 끝난 LPGA투어 디 안니카 드리븐(총상금 325만 달러)에서 최종합계 4언더파 276타 공동 17위로 대회를 마쳤다. 이날 신인상 포인트 36점을 추가한 하라는 누적 포인트 670점을 기록했다.
지난달 15~18일 중국 상하이에서 열린 뷰익 LPGA 상하이 대회를 시작으로 지난 8일 끝난 토토 재팬 클래식까지 4주 연속 대회에 출전해 피로가 쌓인 황유민(503점)은 이번 대회 시작 직전 출전을 취소했다. 하라는 이번 대회 출전으로 황유민과 격차를 167점을 벌려 일찍 신인왕을 확정했다.
LPGA투어 신인상 포인트는 일반 대회에서 우승할 경우 최대 150점까지 받을 수 있다. 올 시즌 LPGA투어는 다음 주 열리는 최종전 투어 챔피언십으로 마무리된다. 황유민이 최종전에서 우승하고, 하라가 포인트를 추가하지 못해도 신인왕 순위는 바뀌지 않는다.
지난 1990년 고바야시 히로미 이후 지난 2023년까지 신인왕 명맥이 끊겼던 일본은 2024년 사이고 마오, 지난해 야마시타 미유에 이어 3년 연속 LPGA투어 신인왕을 배출하게 됐다. 통산 4명이다.
반면 1998년 박세리를 시작으로 역대 14명의 신인왕을 배출했던 한국은 2023년 유해란이 가장 최근 신인상 수상자다.
아울러 3년 연속으로 주요 타이틀에서 한국 선수 가운데 이름을 올린 선수가 없다. 2026 시즌 올해의 선수는 넬리 코다(미국)로 확정됐고, 베어 트로피(최저 타수상)도 코다와 야마시타 가 각축을 벌인다. 올 시즌 메이저대회 2승을 기록한 유해란은 올해의 선수와 베어 트로피 모두 2위에 올라 있으나, 두 부문 모두 수상이 불발됐다. 올해의 선수는 포인트로 코다를 앞지를 수 없고, 베어 트로피는 최소 출전 라운드 조건을 충족하지 못했다.
한편 한국 선수가 LPGA투어 주요 타이틀을 차지한 건 2023년 신인왕 유해란이 마지막이다. 올해의 선수는 2021년 고진영, 베어 트로피는 2019년 고진영이 마지막으로 차지했다.
willowdy@newspim.com