대전관광공사, 아이들 그림·꿈돌이로 공공휠체어 새 단장

AI 핵심 요약beta
- 대전관광공사는 16일 공공휠체어를 특별 디자인으로 단장했다
- 아동 22명은 꿈과 관심사를 담은 그림으로 스포크가드를 제작했다
- 스포크가드는 대전컨벤션센터 등 공공휠체어 10대에 설치될 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
재활병원 아동 22명 참여…공공휠체어 10대에 설치
[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전지역 공공휠체어가 아이들의 꿈과 개성을 담은 특별한 디자인으로 새롭게 단장한다.
대전관광공사는 장애인에 대한 사회적 인식을 개선하고 휠체어 이용자의 개성을 존중하는 문화를 확산하기 위해 '윌 프로젝트'에 참여했다고 16일 밝혔다.
이번 프로젝트는 대전시사회서비스원과 넥슨재단, 대전세종충남·넥슨후원 공공어린이재활병원이 공동 추진하는 사업으로, 휠체어를 단순한 이동 보조기구가 아닌 개인의 취향과 개성을 표현하는 수단으로 바라보자는 취지에서 마련됐다.
프로젝트에는 공공어린이재활병원을 이용하는 아동 22명이 참여해 자신의 꿈과 관심사를 그림으로 표현했다. 이 그림에 대전의 대표 캐릭터인 꿈돌이와 인기 게임 캐릭터 카트라이더를 더해 휠체어 바퀴를 장식하는 '스포크가드'를 제작했다.
제작된 스포크가드는 대전컨벤션센터 공공휠체어 3대를 시작으로 모두 10대의 공공휠체어에 설치될 예정이다.
전재홍 대전관광공사 상임이사는 "꿈돌이의 친근한 이미지를 통해 장애인에 대한 인식을 개선하고, 휠체어 역시 개인의 개성을 표현하는 일상의 일부라는 인식이 확산되길 바란다"고 말했다.
gyun507@newspim.com