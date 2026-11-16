대전소방, 현장·행정 빛낸 소방공무원 4명 특별승진

AI 핵심 요약beta
- 대전소방본부가 16일 우수 소방공무원 4명을 특별승진했다
- 김석호·배정우·주우현 소방위는 행정·화재·구조 분야 공로를 인정받았다
- 심명섭 소방위는 뛰어난 구급활동과 재난현장 대응 성과를 거뒀다
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시민의 생명을 구하고 재난현장을 지키는 데 앞장선 소방공무원 4명이 특별승진의 영예를 안았다.
대전소방본부는 소방행정과 화재대응, 구조·구급 등 4개 분야에서 우수한 성과를 거둔 소방공무원 4명을 선정해 16일 자로 특별승진 인사를 단행했다.
특별승진 대상자는 소방본부 소방행정과 김석호 소방위, 유성소방서 도룡119안전센터 배정우 소방위, 동부소방서 119구조대 주우현 소방위, 유성소방서 119구급대 심명섭 소방위다.
김 소방위는 전국 소방관서 최초로 국립현대미술관 나눔미술은행 사업에 선정되고 소방 피복 구매 방식 개선을 통해 예산을 절감한 공로를 인정받았다.
배 소방위는 대형화재 등 각종 재난현장에서 적극적인 화재진압과 인명구조 활동을 펼쳤으며 주 소방위는 구조현장에서의 헌신적인 활동과 구조대원 역량 강화에 기여한 점을 높이 평가받았다.
심 소방위는 하트·브레인·트라우마 세이버 7회 수상과 구급 경연대회 2위 입상 등 뛰어난 구급활동 실적을 거뒀다. 제주항공 여객기 사고 현장 대응과 전국 재난현장 구급대응 훈련 2위 달성에도 기여했다.
이중기 대전소방본부장은 "묵묵히 소임을 다하며 시민의 생명을 지켜온 소방공무원들이 정당한 평가를 받을 수 있도록 우수 인력을 적극 발굴하고 포상하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com