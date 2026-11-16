대전시 "등록 반려동물 화장비 10% 할인"

AI 핵심 요약beta
- 대전시는 16일 반려동물 보호자에게 화장비 10% 할인을 제공했다
- 대전이별공간 등 4곳과 협약해 할인 장묘업체를 6곳으로 확대했다
- 대전은 등록 동물장묘업체가 없어 타 지역 시설 이용을 지원해왔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전에 등록된 반려동물이 숨졌을 때 보호자가 충청권 6개 동물장묘업체를 이용하면 화장비용의 10%를 할인받을 수 있다.
대전시는 반려동물 장례에 따른 시민들의 경제적 부담을 줄이고 이용 편의를 높이기 위해 인근 지역 동물장묘업체 4곳과 업무협약을 체결했다고 16일 밝혔다.
이번 협약에 참여한 업체는 대전이별공간(충북 옥천), 21그램 청주점(충북 청주), 21그램 세종점(세종), 별지 반려동물장례식장(충북 청주) 등 4곳이다.
기존 협약업체인 리멤버파크(충남 논산)와 좋은친구들(충남 공주)을 포함하면 협약업체는 모두 6곳이다.
할인 대상은 대전에 등록된 반려동물의 보호자로 협약업체 이용 시 화장비용의 10%를 할인받는다. 다만 실제 비용은 반려동물 체중과 장례서비스 종류에 따라 달라진다.
대전에는 등록된 동물장묘업체가 없어 시민들이 타 지역 시설을 이용해야 하는 실정이다. 이에 시는 2021년부터 인근 지역 업체들과 협약을 추진해 왔으며 올해 9월까지 누적 이용실적은 5306건에 달한다.
남시덕 대전시 의료건강국장은 "반려동물과 마지막 이별을 준비하는 시민들이 합리적인 비용으로 장묘시설을 이용할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
nn0416@newspim.com