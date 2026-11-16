[PGA] 오스틴 챔피언십 4R 악천후로 연기…크로 데뷔 첫 승 도전

AI 핵심 요약beta
- PGA 투어가 16일 오스틴 챔피언십 최종 라운드를 폭우로 연기했다
- 트레이스 크로가 3라운드까지 14언더파로 단독 선두를 달리고 있다
- 채드 레이미 등 3명이 한 타 차 공동 2위로 접전을 벌이고 있다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국프로골프(PGA) 투어 오스틴 챔피언십(총상금 600만 달러) 최종 라운드가 폭우로 연기됐다.
PGA 투어는 16일(한국시간) "미국 텍사스주 오스틴의 옴니 바튼 크리크 리조트 & 스파 파지오 캐니언스 코스(파72)에서 열릴 예정이던 대회 4라운드가 악천후로 인해 17일로 연기한다"고 밝혔다.
이 대회에서는 트레이스 크로(미국)이 3라운드까지 14언더파 202타를 적어내 단독 선두를 달리고 있다. 지난달 뱅크 오브 유타 챔피언십에서 작성한 공동 3위가 최고 성적인 크로는 이번 대회에서 첫 우승을 노리고 있다.
채드 레이미(미국), 사미 발리마키(핀란드), 에릭 판 루옌(남아프리카공화국)은 한 타 뒤진 13언더파 203타로 공동 2위 그룹을 이뤘다.
맥스 그레이서먼과 벤 콜스(이상 미국)는 12언더파 204타로 공동 5위다. 선두부터 공동 5위까지 두 타로 접전 중이다.
기상 악화로 일정이 변경돼 선수들의 컨디션 유지와 코스 적응이 변수가 됐다. 팽팽한 승부 중인 크로가 악천후에도 불구하고 데뷔 첫 승을 차지할지 눈길을 끈다.
직전 대회인 월드와이드 테크놀로지 챔피언십에서 우승한 블레이즈 브라운(19·미국)은 10언더파 206타로 공동 15위에 자리하고 있다.
willowdy@newspim.com