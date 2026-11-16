경정, 올해 단 7회차 남았다..그랑프리·다승왕 경쟁 '점입가경'

AI 핵심 요약beta
- 경륜경정총괄본부는 16일 시즌 종료를 앞두고 막판 경쟁이 뜨겁다고 밝혔다
- 그랑프리 대상경정은 다음달 9일부터 이틀간 열리며 상위 24명이 출전한다
- 심상철이 45승으로 선두를 달리고 박원규·김민준 등이 추격하고 있다
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심상철(45승)·박원규(42승)·김민준(39승) 다승왕 각축...이주영, 女 최초 40승 도전
[하남=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경륜경정총괄본부는 2026시즌 경정이 종착역까지 단 7회차만을 남겨둔 가운데 한 시즌 최강자를 가리는 그랑프리 대상경정과 다승왕 타이틀을 둘러싼 선수들의 막판 경쟁이 뜨겁게 달아오르고 있다고 16일 밝혔다.
본부에 따르면 올 시즌 최고 권위의 무대인 그랑프리 대상경정은 제50회차인 내달 9일부터 이틀간 미사리 경정장에서 열린다. 올해 평균득점 상위 24명이 출전 자격을 얻으며 수요일 예선전을 거쳐 선발된 최종 6명이 목요일 결승에서 시즌 최강자 자리를 놓고 격돌한다.
현재 다승왕과 그랑프리 동시 석권을 노리는 선두 주자는 '경정 황제' 심상철(7기·A1)이다. 시즌 45승과 평균득점 7.97점으로 두 부문 모두 1위를 달리고 있다. 지난해 무관에 그쳤던 심상철은 올해 왕중왕전 3위와 서울올림픽 38주년 기념 대상경정 우승을 차지하며 완벽한 부활을 알렸다.
박원규(14기·A1)의 추격세도 매섭다. 현재 42승을 올려 2024년 자신이 세운 한 시즌 최다승 기록(39승)을 이미 경신했다. 올해 4월 스피드온배 우승, 9월 서울올림픽 38주년 기념 대상경정 준우승, 10월 쿠리하라배 특별경정 우승 등 굵직한 성적을 거두며 정상급 강자로 자리매김했다.
다승왕 출신 김민준(13기·A1)도 시즌 39승으로 3위에서 선두권을 압박하고 있다. 최근 46회차에서 3연승을 거두며 상승세를 탄 김민준은 올해 큰 대회에서 세 차례 준우승에 머문 아쉬움을 이번 그랑프리 우승으로 털어내겠다는 각오다.
이 밖에도 평균 스타트 0.17초의 안정감과 통산 대상경주 5회 우승 경험을 지닌 김완석(10기·A1)과 통산 537승의 베테랑 김효년(2기·A1)이 나란히 시즌 38승(공동 4위)을 기록하며 막판 반전을 노리고 있다.
여자 선수 이주영(3기·A1)의 신기록 행진도 관심사다. 시즌 33승을 수확하며 종전 여자 선수 한 시즌 최다승 기록(32승)을 갈아치운 이주영은 현재 페이스라면 사상 첫 40승 고지 달성도 가능할 전망이다. 올해 메이퀸 우승과 9월 대상경정 3위에 오른 만큼 그랑프리 입상 후보로도 손색이 없다는 평가다.
이서범 경정코리아 전문위원은 "다승왕 경쟁은 심상철과 박원규의 선두 다툼에 김민준, 김완석 등이 추격하는 양상이지만 남은 7회차 결과에 따라 판도가 바뀔 수 있다"며 "최고의 선수들이 총출동하는 그랑프리 역시 평소 성적만으로 우승자를 예측하기 어려워 시즌 마지막까지 흥미진진한 승부가 펼쳐질 것"이라고 전망했다.
1141world@newspim.com