시내·마을버스 입실·귀가 시간 집중 배차

역사·정류소 주변 무료비상수송차량 대기

장애 수험생 위해 장애인콜택시 우선 배차

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울시가 오는 19일 치러지는 2027학년도 대학수학능력시험을 앞두고 수험생들의 원활한 이동을 지원하기 위한 교통종합대책을 마련했다고 16일 밝혔다. 지하철 운행 횟수를 늘리고 비상수송차량 614대를 투입한다. 시험장 주변 교통 통제와 소음 관리도 강화한다.

서울시에 따르면 올해 서울 지역에서는 228개 시험장에서 수험생 11만3454명이 수능에 응시할 예정이다. 시험장 입실 가능 시간은 오전 6시30분부터 8시10분까지다. 서울시는 수험생들이 교통 혼잡으로 지각하는 일이 없도록 시와 자치구, 관공서 등의 출근 시간을 평소보다 1시간 늦춘 오전 10시로 조정한다.

서울 지하철 호선별 증회 계획 [사진=서울시]

지하철은 수능 당일 오전 6시부터 10시까지 운행 횟수를 평소보다 27회 늘린다. 열차 고장 등 돌발 상황에 대비한 예비 차량을 편성한다.

시내·마을버스는 수험생의 시험장 입실과 귀가 시간을 고려해 오전 6시부터 8시10분, 오후 6시부터 9시까지 집중 배차한다. 다만 하루 전체 운행 횟수는 평소와 동일하게 유지돼 집중배차 시간대 외에는 배차 간격이 다소 늘어날 수 있다.

시험장 인근 지하철역과 버스에서도 수험생 안내를 강화한다. 지하철역에는 시험장 안내문을 부착하고 안내방송을 통해 시험장 방향 출구 등을 알린다. 시험장을 경유하는 버스는 전면 유리창에 안내 표지를 부착하고, 시험장 인근 정류소에 도착하면 운전원이 하차 위치를 안내할 예정이다.

지각이 우려되는 수험생을 위한 비상수송차량도 운영한다. 서울시는 민간·관용 차량 614대를 시험장 인근 지하철역과 버스정류소, 주요 교차로 등에 배치해 수험생을 시험장까지 무료로 수송할 계획이다. 자치구 공무원과 민간 봉사자 등 2100여명도 경찰과 함께 차량 탑승 지원과 교통질서 유지에 나선다.

장애 수험생을 위한 이동 지원도 마련했다. 서울시설공단은 서울장애인콜택시에 등록된 수험생을 대상으로 시험장 이동과 귀가 시 우선 배차 서비스를 제공한다. 사전 예약은 장애인콜택시 고객센터를 통해 신청할 수 있다. 예약하지 못한 경우에도 시험 당일 우선 배차를 요청할 수 있다.

아울러 시험장 주변 교통 관리와 소음 통제를 강화한다. 서울시는 시험장 인근에서 소음을 유발하는 점검과 공사를 일시 중단하고, 버스·택시 운송조합에는 경적 사용과 급출발·급제동 등 소음 유발행위를 자제하도록 요청했다.

시험장 반경 2㎞ 이내 학교와 지하철역 주변의 불법 주정차를 집중 단속한다. 시험장 200m 전방 도로에서는 대중교통을 제외한 차량의 진·출입을 통제하고 주차를 금지할 방침이다.

여장권 교통실장은 "올해도 수험생들이 온전히 시험에 집중해 소기의 성과를 거둘 수 있도록 전방위적인 교통 편의를 지원하겠다"며 "수험생 가족과 지인들은 정숙한 분위기 조성을 위해 조용한 응원을 부탁드리며, 일반 시민들도 출근시간 조정과 대중교통 이용 등에 적극 협조해 주시길 바란다"고 전했다.

blue99@newspim.com