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대학원생 등 10개 팀, 6개월간 사회문제 해결 프로젝트 수행

[서울=뉴스핌] 조수민 기자 = 서울미래인재재단은 지난 13일 재단 커뮤니티센터에서 '2026년 서울임팩트프로젝트 결과공유회'를 개최했다고 16일 밝혔다. 우수 프로젝트 3개 팀에 총 1500만원의 상금을 수여했다.

서울임팩트프로젝트는 대학생과 대학원생이 직접 사회문제를 발굴하고 해결 방안을 기획·실행하도록 지원하는 사업이다. 유엔 지속가능발전목표(SDGs)를 기반으로 2~5명으로 구성된 팀이 사회혁신 프로젝트를 수행하는 방식이다.

서울미래인재재단은 지난 13일 재단 커뮤니티센터에서 '2026년 서울임팩트프로젝트 결과공유회'를 개최했다. [사진=서울미래인재단]

서울미래인재단은 올해 서류·면접·선정위원회 등 3단계 심사를 거쳐 10개 팀을 선발했다. 선정된 팀에는 연간 프로젝트 활동비 500만원과 참여자 1인당 활동장려금 200만원을 지원하고, 전문 교육과 워크숍 등을 제공했다.

참여팀들은 약 6개월간 특수교사의 업무 부담 완화, 장애인의 이동권과 참정권 보장, 이주배경 청소년의 권리 정보 접근성 개선, 가족돌봄청년 지원, 세대 간 교류 활성화 등 다양한 사회문제에 대한 해결 방안을 모색했다.

주요 프로젝트로는 특수교사의 학급 운영을 돕는 인공지능(AI) 기반 업무 지원 시스템, 고등학생을 위한 AI 탐구 지원 서비스, 시각장애인의 보행 신호등 인식을 지원하는 AI 애플리케이션 등이 발표됐다.

이 밖에도 시니어가 만든 반찬을 청년에게 전달하는 세대 연결 사업과 가족돌봄청년 커뮤니티 운영, 발달장애인의 참정권 보장을 위한 정책 연구 등이 진행됐다.

이날 심사위원단 평가를 통해 대상은 특수교사 업무 지원 시스템을 개발한 '피어링' 팀이 차지했다. 청년의 소외불안(FOMO) 현상을 사회문제로 다룬 기획 취재 프로젝트를 추진한 '알리LAB' 팀이 최우수상, 고등학생 대상 AI 탐구 지원 서비스를 개발한 '에듀얼리티' 팀이 우수상을 받았다. 상금은 각각 700만원, 500만원, 300만원이다.

대상을 수상한 피어링의 김윤조씨는 "서울임팩트프로젝트는 소셜벤처로서 성장할 수 있는 소중한 기회였다"며 "앞으로도 사회적 가치를 실현하는 스타트업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

남성욱 서울미래인재재단 이사장은 "청년들이 사회문제를 새로운 기회로 바라보고 창의적인 아이디어로 사회적 가치와 경제적 지속가능성을 함께 추구하는 프로젝트에 도전했다는 데 큰 의미가 있다"며 "청년들이 지속가능한 사회 변화를 만들어가는 혁신적인 인재로 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 전했다.

blue99@newspim.com