[MLB] LAD 단장 "김혜성, 타격 아쉬워"…'다저스비트' 김혜성 방출 거론

AI 핵심 요약beta
- 김혜성이 16일 비시즌 타격과 선구안 보강에 나설 전망이다.
- 김혜성은 올 시즌 빅리그 43경기에서 타율 0.259를 기록했다.
- 다저스의 40인 로스터 정리 과정에서 방출 가능성도 제기됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국프로야구 메이저리그(MLB) LA 다저스 김혜성이 비시즌 타격 보강에 나선다.
미국 스포츠매체 스포츠 일러스트레이티드는 16일(한국시간) "다저스는 올 시즌 실망스러운 모습을 보여준 김혜성에게 비시즌 기간 타격을 보강할 것을 기대하고 있다"고 밝혔다.
최근 다저스 브랜든 고메스 단장은 단장회의에서 "김혜성은 공격에서 기대했던 만큼 성적을 내지 못했지만, 그의 다재다능한 면이 다저스와 잘 맞는다"며 "개막 전에는 타격 자세 교정을 위해 노력했고, 시즌 막바지에는 몇 가지 계획을 세우기도 했다. 김혜성은 계속해서 그런 부분을 개선할 것이고, 타격에 있어서도 한 단계 발전해 내년에는 좋은 위치에 오르길 바란다"고 말했다.
지난해 다저스에서 빅리그 데뷔에 성공한 김혜성은 71경기 타율 0.280, 45안타(3홈런) 17타점 19득점을 기록했다. 올 시즌을 앞두고 다저스 수뇌부는 김혜성에게 삼진 비율을 줄이고 선구안 개선을 강조했다.
김혜성은 올 시즌 43경기 타율 0.259, 30안타(1홈런) 11타점 16득점을 기록했다. 하지만 삼진은 지난해 52개에서 올해 31개로 줄지 않았고 결국 김혜성은 올 시즌 대부분을 마이너리그에서 보냈다.
다저스 마이너리그 산하 구단인 오클라호마시티에서 김혜성은 85경기 타율 0.262, 86안타(3홈런) 31타점 58득점을 기록했다. 기대했던 만큼의 성적은 아니다.
이번 비시즌 타격과 선구안을 보완해야 하는 셈이다. 그러면서 방출될 수 있다는 주장도 제기됐다.
다저스를 주로 다루는 매체 '다저스비트'는 지난 15일 "다저스가 40인 로스터를 정리하는 과정에서 김혜성을 내보낼 수 있다"고 밝혔다.
이어 "김혜성의 입지는 점점 줄어들고 있다. 2027시즌에 성공할지도 의문이다. 다저스가 만약 40인 로스터 확보 중 김혜성의 필요가 덜 하다고 느끼면 DFA(지명할당)를 할 가능성도 있다"면서도 "김혜성은 경기 후반 주루, 수비에서 활용할 가치가 높은 선수다. 이번 스토브리그는 내야수가 부족한데 김혜성은 여러 구단이 눈독을 들일 수 있을 선수"라고 덧붙였다.
김혜성에게 험난한 비시즌이 예고됐다.
willowdy@newspim.com