유재석·이동욱·남창희·이상이, '깡촌캉스2'로 뭉쳤다…충남 보령서 우당탕탕 시골살이

AI 핵심 요약beta
- 14일 유재석·이동욱·남창희·이상이가 깡촌캉스2 티저를 공개했다
- 네 사람은 이상이 아버지 고향인 충남 보령에서 시골살이에 나선다
- 첫 에피소드는 21일 오전 9시 유튜브 채널을 통해 공개된다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 유재석, 이동욱, 남창희, 이상이가 한층 끈끈해진 케미와 함께 다시 한번 시골살이에 나선다.
'깡촌캉스2'는 지난 14일 티저를 공개하며 본편 업로드 소식을 전했다. 유재석, 이동욱, 남창희, 이상이가 다시 한번 뭉쳐 시골살이의 로망을 실현하는 가운데, 네 사람은 경북 의성에 이어 이번에는 시즌1에서 언급됐던 이상이 아버지의 고향인 충남 보령으로 향한다.
티저 속 네 사람은 가까워진 만큼 더욱 유쾌한 케미를 예고해 눈길을 끌었다. 서로의 속을 뒤집고 아웅다웅하는 모습으로 웃음을 전하는 데 이어, 네 사람의 밤낮을 가리지 않는 '잼컨' 사냥이 펼쳐질 예정이어서 기대를 모은다.
특히, '깡촌캉스1'은 '유유자적'보다는 '우당탕탕'에 가까운 도시 남자들의 힐링 아닌 헐렁 타임을 그려내며 시청자들의 많은 사랑을 받았다. 실제 시즌1의 본편 및 티저 영상 누적 조회수는 3500만 뷰를 돌파하며 뜨거운 화제성을 자랑한 만큼, '깡촌캉스2'에도 이목이 쏠린다.
한편 '깡촌캉스2'의 첫 번째 에피소드는 오는 21일 오전 9시 유튜브 채널 '뜬뜬 DdeunDdeun'을 통해 공개된다
moonddo00@newspim.com