[MLB] NYY, 힐과 1+1년 계약…"땅볼 유도·좌타 피안타율 0.213 고평가"

AI 핵심 요약beta
- 팀 힐이 16일 뉴욕 양키스와 1년 225만달러 계약에 합의했다
- 계약에는 2028년 양키스가 행사할 수 있는 옵션이 포함됐다
- 힐은 올 시즌 부진했지만 땅볼 유도 능력을 인정받아 잔류했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국프로야구 메이저리그(MLB) 팀 힐이 뉴욕 양키스에 잔류한다.
미국 스포츠매체 ESPN은 16일(한국시간) "힐이 양키스와 1년 225만 달러(약 30억 원) 계약에 합의했다. 이 계약에는 2028년 구단이 행사할 수 있는 250만 달러(약 33억 원) 규모의 옵션도 포함된 것으로 알려졌다"고 밝혔다. 1+1년 계약이다.
사이드암 좌완인 힐은 지난 2014년 신인 드래프트 32라운드 전체 963위로 캔자스시티에 지명을 받았다. 2018년 캔자스시티에서 빅리그에 데뷔한 힐은 2020년 7월 프란치 코데로와 로날드 볼라뇨스를 상대로 샌디에이고로 트레이드됐다.
2023년 샌디에이고에서 방출됐던 힐은 2024년 시카고 화이트삭스를 거쳐 같은해 양키스에 입단했다. 힐은 2024시즌 양키스에서만 35경기 3승, 3홀드, 평균자책점 2.05로 빅리그 생존에 성공했다. 지난 시즌에는 70경기 4승 4패, 15홀드, 평균자책점 3.09로 필승조의 모습을 보였던 힐은 올 시즌에는 67경기 5승 2패, 10홀드, 2세이브, 평균자책점 4.60에 그쳤다.
올 시즌 다소 부진했지만, 양키스는 힐의 땅볼 유도 능력을 높게 평가했다. 힐은 50이닝 이상 던진 투수 가운데 68.8%로 땅볼을 유도해 MLB 최고 기록을 세웠다. 게다가 좌타자 상대로 피안타율 0.213을 기록하기도 했다.
힐은 후반기 24경기 2승, 2세이브, 평균자책점 4.76으로 부진해 양키스 와일드카드 결정전과 디비전 시리즈 명단에 이름을 올리지 못했다.
일찍 프리에이전트(FA) 계약을 맺은 힐은 내년 시즌 도약을 노린다.
willowdy@newspim.com