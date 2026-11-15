[APBC] 김지찬, 일본전 왼쪽 무릎 통증으로 교체…"뼈·인대 손상 없어"

AI 핵심 요약beta
- 김지찬은 15일 일본과의 APBC 결승전에서 왼쪽 무릎 통증으로 교체됐다
- 김지찬은 도루 시도 과정에서 통증을 느껴 선수 보호 차원에서 교체됐다
- 초음파 검사 결과 뼈와 인대에는 이상이 없는 것으로 확인됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 야구대표팀의 리드오프 김지찬(삼성)이 일본과의 결승전 도중 왼쪽 무릎 통증으로 교체됐다. 다행히 정밀 확인 결과 뼈와 인대에는 이상이 없는 것으로 나타났다.
김지찬은 15일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 일본과의 결승전에 1번 타자 겸 중견수로 선발 출전했다. 그러나 3회말 수비를 마친 뒤 4회말 수비를 앞두고 김민석과 교체되며 예상보다 일찍 경기를 마쳤다.
김지찬은 1회초 첫 타석부터 빠른 발을 활용해 일본 선발 다카하시 히로토를 상대로 유격수 앞 내야안타를 만들어냈다. 하지만 김주원(NC) 타석에서 2루 도루를 시도하다 아웃됐고, 이 과정에서 왼쪽 무릎에 통증을 느낀 것으로 알려졌다.
이후 3회초 두 번째 타석에서 유격수 땅볼로 물러난 김지찬은 3회말까지 수비를 소화했다. 대표팀은 선수 보호 차원에서 교체를 결정했으며, 박재현(KIA)이 중견수로 이동하고 김민석이 좌익수로 투입됐다.
KBO 관계자는 "김지찬 선수는 1회초 도루 시도 상황에서 왼쪽 무릎에 통증이 있어 선수 보호 차원에서 교체됐다"라며 "팀 닥터가 초음파 검사를 진행했고, 뼈나 인대 등 손상은 없는 것으로 확인됐다"라고 밝혔다.
큰 구조적 손상이 발견되지 않은 점은 다행이지만 정확한 회복 시점은 아직 알려지지 않았다. 한국은 일본과의 결승전에서 주전 중견수이자 발 빠른 1번 타자를 잃는 변수를 맞았다.
wcn05002@newspim.com