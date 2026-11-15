[APBC] '이틀 쉬고 91구' 김건우, 일본전 4이닝 5실점…5회 무리한 등판이 부른 참사

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 이틀 휴식 후 다시 마운드에 오른 김건우(SSG)가 일본의 강타선을 상대로 분투했지만 끝내 5회 고비를 넘지 못했다. 4회까지 2실점으로 버텼으나 5회 치명적인 3점 홈런을 허용하며 아쉬움을 삼켰다.

김건우는 15일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 일본과의 결승전에 선발 등판해 4이닝 6피안타(2피홈런) 1볼넷 5탈삼진 5실점(4자책점)을 기록했다. 총 91개의 공을 던졌으며, 직구 최고 구속은 시속 145㎞에 머물렀다.

[서울=뉴스핌] 15일 열린 일본과의 APBC 결승전 선발로 출전한 SSG의 김건우. [사진 = KBO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

이번 등판은 시작부터 우려가 있었다. 김건우는 지난 12일 호주와의 예선 첫 경기에서 구원 등판해 2.2이닝 1피안타 5탈삼진 무실점으로 호투했다. 당시 50개의 공을 던졌던 그는 단 이틀만 쉬고 결승전 선발이라는 중책을 맡았다.

호주전에서 보여준 투구 내용은 인상적이었다. 선발 김민준이 조기에 무너진 상황에서 마운드에 올라 호주 타선을 효과적으로 봉쇄했고, 한국이 경기 중반 역전에 성공할 수 있는 발판을 마련했다. 최원호 감독은 일본과의 결승전에서도 김건우의 구위와 경기 운영 능력에 기대를 걸었다.

그러나 선발투수로 긴 이닝을 책임져야 하는 결승전은 상황이 달랐다. 충분한 휴식 없이 다시 등판한 김건우는 빠른 공의 위력보다는 체인지업과 너클커브 등 변화구를 활용해 일본 타자들과 승부했다.

출발부터 쉽지 않았다. 김건우는 1회말 마사키 도모야와 무네야마 루이를 연달아 범타 처리하며 순조롭게 출발했지만, 2사 후 니시카와 미쇼에게 선제 솔로 홈런을 허용했다. 풀카운트에서 던진 6구째 시속 129㎞ 체인지업이 스트라이크존 가운데로 몰린 것이 화근이었다.

그래도 김건우는 쉽게 흔들리지 않았다. 후속 야마구치 고키를 헛스윙 삼진으로 돌려세우며 추가 실점 없이 첫 이닝을 마무리했다. 1회에만 20개의 공을 던졌지만 일본의 강타선을 상대로 정면 승부를 이어갔다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 야구 대표팀 좌완 김건우. [사진=SSG 랜더스] 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

2회에도 위기를 넘겼다. 선두타자 와타나베 세이야를 삼진으로 잡은 뒤 와타라이 류키에게 중전 안타를 허용했지만, 포수 조형우가 2루 도루를 저지하며 주자를 지웠다. 이후 하세가와 신야에게 볼넷을 내줬으나 고지마 다이가를 중견수 뜬공으로 처리해 실점하지 않았다.

3회에는 수비 실책이 겹치며 추가 실점했다. 선두타자 쇼지 유다이에게 우전 안타를 허용한 뒤 도루 과정에서 조형우의 송구가 뒤로 빠지면서 무사 3루 위기에 몰렸다. 김건우는 마사키를 헛스윙 삼진으로 돌려세웠지만 무네야마에게 좌중간 적시 2루타를 맞아 두 번째 실점을 기록했다.

하지만 이후에는 다시 집중력을 발휘했다. 니시카와를 우익수 뜬공으로 처리한 뒤 2사 3루에서 야마구치를 3구 삼진으로 잡아내며 추가 실점을 막았다. 일본의 중심 타선을 상대로 위기관리 능력을 보여준 장면이었다.

4회에는 이날 처음으로 삼자범퇴 이닝을 만들었다. 와타나베와 와타라이를 연달아 뜬공으로 처리한 뒤 하세가와를 헛스윙 삼진으로 돌려세웠다. 한국 타선이 일본 선발 다카하시 히로토에게 막혀 무득점에 그쳤지만, 김건우가 0-2의 점수 차를 유지하면서 경기 후반 반격을 기대할 수 있었다.

문제는 투구 수였다. 김건우는 4회까지 이미 79개의 공을 던졌다. 사흘 전 호주전에서 50구를 던진 뒤 이틀만 쉬고 선발 등판했다는 점을 고려하면 체력적인 부담이 적지 않은 상황이었다.

그럼에도 최원호 감독은 5회에도 김건우를 마운드에 올렸다. 4회 삼자범퇴로 안정감을 보여준 만큼 한 이닝을 더 맡기려는 판단이었지만, 결과적으로 이 선택은 치명적인 실점으로 이어졌다.

[서울=뉴스핌] SSG의 좌완 선발 투수 김건우. [사진=SSG 랜더스]

김건우는 5회말 선두타자 고지마에게 우전 안타를 허용하며 불안하게 출발했다. 이어 쇼지의 투수 앞 희생번트를 처리하는 과정에서 1루에 악송구하면서 무사 1, 2루 위기를 자초했다. 이미 80구를 넘긴 상황에서 연속 출루와 수비 실책까지 겹치며 부담이 커졌다.

여기서 이번 대회 최고의 타격감을 자랑하는 마사키가 타석에 들어섰다. 마사키는 예선 3경기에서 모두 홈런을 터뜨리며 4개의 아치를 그린 일본의 핵심 타자였다. 한국으로서는 가장 피해야 할 상대에게 주자 두 명을 둔 채 승부해야 하는 상황이 만들어졌다.

김건우는 마사키와 풀카운트까지 끈질기게 승부했지만 마지막 공이 문제였다. 6구째 시속 145㎞ 직구가 가운데로 몰렸고, 마사키는 이를 놓치지 않고 받아쳐 좌중간 담장을 넘기는 3점 홈런으로 연결했다.

순식간에 점수는 0-5로 벌어졌다. 최원호 감독은 그제야 김건우를 내리고 성영탁을 투입했다. 김건우는 4회까지 2실점으로 버텼지만 5회 아웃카운트를 하나도 잡지 못한 채 주자 3명을 모두 홈으로 들여보내고 마운드를 내려왔다.

[서울=뉴스핌] SSG 김건우가 20일 인천 키움전에서 5이닝 8피안타(2피홈런) 2사사구 5탈삼진 4실점(4자책점)을 기록했지만 타선의 득점지원에 힘입어 승리를 챙겼다. [사진=SSG 랜더스] 2026.09.20 willowdy@newspim.com

이날 김건우의 투구를 단순히 부진으로 평가하기는 어렵다. 일본의 강타선을 상대로 4회까지 2실점으로 버텼고, 탈삼진 5개를 기록하며 충분한 가능성을 보여줬다. 특히 3회 실책으로 인한 위기에서도 추가 실점을 막아내는 등 경기 운영 능력도 나쁘지 않았다.

다만 5회에도 김건우를 계속 기용한 벤치의 판단에는 아쉬움이 남는다. 호주전에서 50구를 던진 투수를 이틀 휴식 후 결승전 선발로 내세웠고, 4회까지 79구를 던진 상황에서도 교체하지 않았다. 결과적으로 5회 연속 출루와 실책이 나온 뒤에도 투수를 바꾸지 않다가 결정적인 3점 홈런을 허용했다.

물론 김건우가 5회에 무너진 원인을 짧은 휴식만으로 단정할 수는 없다. 그러나 투구 수와 휴식 기간, 상대 타순을 고려했을 때 교체 시점을 더 신중하게 판단할 필요가 있었다는 점은 분명하다.

김건우에게도 아쉬움이 큰 경기였다. 호주전에서 강렬한 인상을 남긴 데 이어 결승전에서도 4회까지 일본 타선을 효과적으로 막아냈지만, 마지막 고비를 넘지 못하면서 기록은 4이닝 5실점으로 남았다.

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