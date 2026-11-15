[프로농구] '강유림·미야사카 41점 합작' 삼성생명, BNK 꺾고 3연승+단독 선두 도약

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 시즌 개막 전 하위권 후보로 평가받았던 용인 삼성생명이 파죽의 3연승을 달리며 단독 선두로 올라섰다. 에이스 이해란이 부진했지만 강유림과 미야사카 모모나가 맹활약하며 승리를 이끌었다.

삼성생명은 15일 용인실내체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규리그 부산 BNK와의 홈 경기에서 69-63으로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 삼성생명 선수들이 15일 열린 BNK와의 경기에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다. [사진 = WKBL] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

이로써 삼성생명은 3연승과 함께 4승 1패를 기록하며 인천 신한은행과 아산 우리은행(이상 3승 1패)을 제치고 단독 선두로 올라섰다. 남은 경기 결과와 관계없이 1라운드 최소 공동 1위도 확보했다.

전날(14일) 청주 KB를 꺾은 데 이어 이틀 연속 승리를 챙겼다는 점에서 의미가 컸다. 반면 우승 후보로 꼽혔던 BNK는 2연패에 빠지며 2승 3패로 1라운드를 마쳤다.

삼성생명은 강유림이 3점슛 6개 중 5개를 성공시키는 고감도 슛 감각을 뽐내며 21점 6리바운드를 기록했다. 미야사카도 20점 7어시스트로 공격을 이끌며 두 선수가 41점을 합작했다.

반면 팀의 에이스 이해란은 야투 12개 중 단 2개만 성공시키며 7점 6리바운드에 그쳤다. 하지만 다른 선수들이 공백을 메우면서 삼성생명은 상승세를 이어갔다.

경기 초반은 BNK가 앞섰다. 이소희와 안혜지, 최이샘이 공격을 주도하며 1쿼터를 20-14로 마쳤다. 삼성생명은 잇따른 슛 실패로 좀처럼 공격의 활로를 찾지 못했다.

[서울=뉴스핌] 삼성생명의 미야사카. [사진 = WKBL] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

그러나 2쿼터부터 흐름이 바뀌었다. 이해란과 강유림의 연속 3점슛으로 추격에 나섰고, 미야사카까지 득점에 가세하며 승부를 뒤집었다.

BNK가 다시 32-32 동점을 만들었지만 삼성생명은 전반 종료 직전 이예나가 미야사카의 패스를 받아 골밑 득점에 성공한 뒤 추가 자유투까지 넣었다. 35-32로 역전한 삼성생명은 기분 좋게 전반을 마무리했다.

3쿼터에서는 삼성생명의 공격력이 폭발했다. 미야사카가 돌파를 앞세워 연속 5점을 올렸고, 강유림도 3점슛을 포함해 연속 득점을 터뜨리며 점수 차를 벌렸다.

삼성생명은 3쿼터 시작 후 약 5분 동안 14-3으로 BNK를 압도하며 51-37까지 달아났다. 이후 BNK의 추격이 이어졌지만 미야사카의 3점슛과 이해란의 자유투를 묶어 56-45로 3쿼터를 마쳤다.

4쿼터에서는 다시 위기가 찾아왔다. 삼성생명이 약 3분 동안 무득점에 그친 사이 BNK가 최이샘과 이소희의 득점을 앞세워 56-51까지 추격했다.

[서울=뉴스핌] 삼성생명의 강유림. [사진 = WKBL] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

그러나 삼성생명은 흔들리지 않았다. 김아름의 공격 리바운드에 이은 골밑 득점으로 흐름을 끊었고, 강유림이 결정적인 3점슛을 터뜨리며 다시 달아났다.

이어 미야사카가 골밑 득점을 성공시키면서 63-51로 격차를 벌렸다. 경기 종료 3분여를 남기고 이해란의 중거리슛까지 터지며 사실상 승부에 쐐기를 박았다.

BNK는 안혜지가 20점 10리바운드 6어시스트로 더블더블을 작성했고, 최이샘이 14점, 이소희가 13점 7리바운드 5어시스트를 기록하며 분전했다. 그러나 박혜진의 둔근 통증과 김소니아의 코뼈 골절로 발생한 전력 공백을 극복하지 못했다.

wcn05002@newspim.com