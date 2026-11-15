[APBC] '김도영 2번·한동희 제외' 야구 대표팀, 결승 한일전 라인업 공개

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승에 오른 한국 야구대표팀이 일본을 상대로 12연패 탈출과 대회 첫 우승에 도전한다. 대만전 결승 홈런의 주인공 김도영이 다시 2번 타자로 나서는 가운데 한동희는 부상으로 선발 명단에서 제외됐다.

최원호 감독이 이끄는 한국은 15일 오후 7시 일본 도쿄돔에서 일본과 APBC 결승전을 치른다. 한국은 예선에서 호주에 7-8, 일본에 5-9로 패하며 2연패에 빠졌다. 그러나 14일 대만을 6-4로 제압하며 1승 2패를 기록했고, 호주·대만과의 팀 퀄리티 밸런스(TQB) 비교에서 앞서 극적으로 결승에 진출했다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 김도영이 지난 3월 8일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 3차전 대만과의 경기에서 6회 투런 홈런을 친 후 포효하고 있다.

2017년 초대 대회와 2023년 2회 대회에 이어 3회 연속 결승 진출이다. 앞선 두 차례 결승에서 모두 일본에 패했던 한국은 이번에 첫 정상 등극을 노린다.

한국은 김지찬(삼성, 중견수)-김도영(KIA, 3루수)-김주원(NC, 유격수)-안현민(KT, 지명타자)-김휘집(NC, 2루수)-문정빈(LG, 1루수)-문현빈(한화, 우익수)-조형우(SSG, 포수)-박재현(KIA, 좌익수) 순으로 선발 라인업을 구성했다.

전날(14일) 대만전에서 5회 결승 솔로홈런을 터뜨린 김도영이 2번 타순을 지킨다. 앞선 두 경기에서 침묵했던 김도영은 대만전에서 타격감을 되찾으며 결승전 활약에 대한 기대감을 높였다.

다만 중심타자 한동희의 부상은 변수다. 대만전에서 오른손에 사구를 맞은 한동희는 검사 결과 뼈에 이상이 없었지만 부기가 남아 선발 출전이 불발됐다. 경기 상황에 따라 대타로 나설 가능성은 있다.

한동희 대신 문정빈이 1루수를 맡고, 발목 상태가 완전하지 않은 안현민은 우익수에서 지명타자로 이동했다. 우익수에는 수비력과 일본 선발투수 상대 경험을 고려해 문현빈이 배치됐다.

[서울=뉴스핌] 롯데 한동희가 11일 광주 KIA전 6회초 결승 만루 홈런을 터뜨렸다. [사진=롯데 자이언츠] 2026.10.11 football1229@newspim.com

한국의 선발투수는 좌완 김건우(SSG)다. 김건우는 지난 12일 호주전에서 구원 등판해 2.2이닝 1피안타 1사사구 5탈삼진 무실점으로 호투했다. 당시 50구를 던진 뒤 이틀 휴식을 취하고 결승전 선발 중책을 맡았다.

한국은 이번 대회에서 선발로 등판했던 투수들을 제외한 불펜 전원을 대기시켜 총력전을 펼칠 계획이다.

일본은 우완 에이스 다카하시 히로토를 선발로 내세운다. 주니치 드래건즈 소속 다카하시는 2024년 일본프로야구 평균자책점 1위에 오른 정상급 투수로, 국제대회 경험도 풍부하다.

한국은 2023년 프리미어12와 올해 월드베이스볼클래식(WBC) 등에서 다카하시를 상대했던 선수들의 경험을 바탕으로 공략에 나선다. 안현민은 지난해 K-베이스볼 시리즈에서 다카하시를 상대로 홈런을 터뜨린 바 있다.

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