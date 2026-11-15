[프로배구] 강소휘·모마·마미 삼각편대 날았다...도로공사, 현대건설 꺾고 4연승 질주

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국도로공사가 막강한 삼각편대와 끈끈한 조직력을 앞세워 현대건설을 완파했다. 개막전 패배 이후 4연승을 질주하며 선두권 경쟁에 본격적으로 뛰어들었다.

도로공사는 15일 수원실내체육관에서 열린 HK흥국금융 2026~2027 V리그 여자부 1라운드 현대건설과의 원정 경기에서 세트스코어 3-0(25-18 25-21 25-18)으로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 도로공사 선수들이 15일 열린 현대건설과의 경기에서 득점에 성공한 후 기뻐하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

이로써 도로공사는 시즌 첫 경기였던 GS칼텍스전 패배 이후 SOOP, 흥국생명, 정관장, 현대건설을 차례로 제압하며 4승 1패(승점 12)를 기록했다. 3위에서 2위로 올라서며 선두 IBK기업은행과 승점 동률을 이뤘다.

반면 지난 시즌 2위였던 현대건설은 개막 4연패에 빠졌다. 4경기에서 단 한 세트만 따내는 부진 속에 승점 없이 최하위에 머물렀다.

도로공사는 레티치아 모마 바소코(등록명 모마)가 17점, 우치세토 마미(등록명 마미)가 13점, 강소휘가 12점을 기록하며 삼각편대가 42점을 합작했다. 여기에 미들블로커 김세빈까지 10점을 보태며 공격의 균형을 맞췄다.

현대건설은 메가왓티 퍼티위(등록명 메가)가 17점, 조던 윌슨(등록명 조던)이 15점을 올리며 분전했지만 국내 공격수들의 득점 지원이 부족했다. 승부처마다 범실까지 겹치면서 연패 탈출에 실패했다.

[서울=뉴스핌] 도로공사의 주포 강소휘. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

1세트 초반부터 양 팀의 공방전이 펼쳐졌다. 현대건설은 메가의 공격을 앞세워 맞섰지만 도로공사는 모마와 마미, 강소휘가 고르게 득점하며 주도권을 잡았다.

7-7에서 모마가 연속 공격을 성공시키며 균형을 깼고, 마미의 블로킹과 상대 범실까지 더해지면서 점수 차를 벌렸다. 이후 안정적인 리시브와 수비를 바탕으로 리드를 유지한 도로공사는 25-18로 첫 세트를 가져갔다.

2세트에서는 현대건설의 반격이 거셌다. 도로공사가 세터 이윤정의 안정적인 경기 운영과 김세빈의 중앙 공격으로 앞서갔지만, 현대건설은 교체 투입된 김희진의 서브와 속공을 앞세워 19-19 동점을 만들었다.

[서울=뉴스핌] 도로공사의 주포 마미. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

승부는 21-21에서 갈렸다. 모마가 오픈 공격으로 득점한 데 이어 마미가 서브에이스를 터뜨리며 상대 리시브를 흔들었다. 이어 조던의 공격 범실로 24-21까지 달아났고, 김현지가 메가의 공격을 블로킹하며 25-21로 2세트마저 따냈다.

3세트에서는 현대건설이 먼저 앞서갔다. 조던과 메가를 앞세워 15-12까지 달아나며 반격의 기회를 잡았다. 하지만 도로공사는 교체 카드로 흐름을 뒤집었다. 김세빈의 공격으로 13-15까지 추격한 뒤 마미 대신 박정아를 투입하며 높이를 강화했다.

[서울=뉴스핌] 도로공사의 주포 모마가 15일 열린 현대건설과의 경기에서 공격을 시도하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

조던의 백어택 범실로 한 점을 따라붙었고, 강소휘의 서브에 상대 리시브가 흔들리자 박정아가 다이렉트 공격을 성공시키며 15-15 동점을 만들었다.

이후 현대건설의 범실이 이어지면서 도로공사가 역전에 성공했다. 김세빈은 조던의 백어택을 가로막으며 승기를 굳혔고, 19-16에서는 서브에이스까지 터뜨리며 20점 고지를 선점했다. 결국 도로공사는 3세트도 25-18로 마무리하며 한 세트도 내주지 않고 승점 3을 챙겼다.

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