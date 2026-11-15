[핌in장충] 4연승에도 냉정한 현대캐피탈 블랑 감독 "블로킹·리시브 보완 필요"

[장충=뉴스핌] 남정훈 기자 = 현대캐피탈이 개막전 패배 이후 파죽의 4연승을 달렸다. 현대캐피탈의 필립 블랑 감독은 외국인 주포가 빠진 우리카드를 상대로 거둔 완승에도 만족하기보다 블로킹과 리시브에서 드러난 문제점을 지적했다.

현대캐피탈은 15일 서울 장충체육관에서 열린 우리카드와의 'HK흥국금융 2026~2027 V리그' 남자부 경기에서 세트스코어 3-0(25-20 27-25 25-23)으로 승리했다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈의 블랑 감독. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

개막전에서 대한항공에 패했던 현대캐피탈은 이후 4경기를 모두 승리하며 4승 1패를 기록해 단독 선두로 올라섰다. 반면 개막 3연승을 달리던 우리카드는 시즌 첫 패배를 당했다.

이날 현대캐피탈은 외국인 주포 하파엘 아라우조(등록명 아라우조)가 빠진 우리카드를 상대했다. 아라우조는 무릎 상태가 악화돼 수술이 필요한 상황으로, 우리카드는 국내 선수들을 활용해 공백을 메웠다.

그러나 경기 내용은 점수만큼 일방적이지 않았다. 우리카드는 김형근과 김동민을 중심으로 측면 공격을 전개하며 현대캐피탈을 압박했고, 특히 2세트에서는 마지막까지 치열한 접전을 펼쳤다.

경기 후 취재진과 만난 블랑 감독은 "아라우조가 없는 것은 우리 팀에 장추안이 없는 것과 비슷한 상황"이라며 "아라우조가 출전했다면 경기 양상이 달라졌을 수도 있다"라고 평가했다.

이어 "아라우조가 들어오면 우리카드의 블로킹도 더 좋아질 수 있다"면서도 "오늘은 상대 김동민이 계속 크로스 공격을 시도했는데 우리가 그 부분을 제대로 막지 못한 점이 아쉽다"라고 돌아봤다.

반면 현대캐피탈의 공격력에 대해서는 긍정적인 평가를 내렸다. 특히 이번 시즌 합류한 장추안의 존재가 측면 공격의 무게감을 높였다고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈의 장추안이 15일 열린 우리카드와의 경기에서 공격을 시도하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

블랑 감독은 "장추안을 영입한 이유 자체가 공격력을 높이기 위해서였다"라며 "리시브가 완벽하지 않은 상황에서도 공격을 해결할 수 있는 선수가 필요했고, 장추안이 그 역할을 잘해주고 있다"라고 말했다.

이어 "레오나르도 레이바(등록명 레오)와 허수봉도 있지만 리시브가 완벽하지 않으면 공격을 풀어가기 어려운 경우가 있다"라며 "장추안이 합류하면서 사이드 공격을 강화할 수 있었고 그 부분이 잘 이뤄지고 있다"라고 평가했다.

다만 장추안에게도 보완해야 할 과제가 있다고 지적했다. 블랑 감독은 "장추안이 공격에서는 좋은 모습을 보여주고 있지만 오늘 블로킹에서는 조금 아쉬운 부분이 있었다"라며 "그 부분은 앞으로 더 발전해야 한다"라고 강조했다.

현대캐피탈은 이번 시즌 장추안과 레오, 허수봉을 활용해 다양한 공격 선택지를 확보했다. 특히 리시브가 흔들리는 상황에서도 높은 공을 해결할 수 있는 공격수가 늘어나면서 공격 운영에 여유가 생겼다.

블랑 감독은 세터 황승빈의 경기 운영에 대해서도 긍정적인 시선을 보냈다. 그는 "컵대회 때와 비교하면 사이드아웃이 훨씬 원활하게 돌아가고 있다"라며 "현재 사이드아웃 효율이 57% 정도인데 좋은 수치라고 생각한다"라고 밝혔다.

이어 "아직 훈련할 시간이 충분하지 않기 때문에 선수들끼리 호흡을 맞추는 과정이 필요하다"라며 "앞으로 경기를 치르면서 조금씩 발전시켜 나가야 한다"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈의 레오가 15일 열린 우리카드와의 경기에서 공격을 시도하고 있다. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

반면 플로터 서브에 흔들리는 리시브는 반드시 해결해야 할 문제로 꼽았다. 4개의 서브 에이스를 허용한 현대캐피탈은 이날 우리카드의 플로터 서브에 연속 실점을 허용하는 등 리시브에서 불안한 모습을 드러냈다. 지난 시즌에도 비슷한 약점이 나타났다는 점에서 개선이 필요한 부분이다.

블랑 감독은 "우리가 해결해야 할 문제"라며 "훈련에서는 선수들이 플로터 서브를 잘 받아내는데 실제 경기에서는 자신감을 잃는 것인지, 선수들 사이의 의사소통에 문제가 있는 것인지 흔들리는 장면이 나온다"라고 지적했다.

이어 "왜 이런 문제가 발생하는지 정확하게 파악하고 해결책을 찾아야 한다"라고 강조했다.

경기 도중 선수들이 충돌하거나 넘어지는 장면이 잇따른 점도 우려를 자아냈다. 특히 2세트에서는 황승빈, 박경민, 이준협 등 선수들이 서로 엉키는 상황이 반복되면서 부상 위험이 발생했다. 블랑 감독은 "오늘은 조금 무서운 날이었다. 선수들이 계속 엉키고 넘어지는 장면이 많아 불안했다"라고 털어놨다.

이어 발목이 꺾이면서 부상 우려가 있는 이준협에 대해서는 "큰 부상은 아니라고 생각하지만 정확한 상태는 내일 확인해야 한다"라며 "검사 결과를 보고 회복 상황을 살펴볼 것"이라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 현대캐피탈의 세터 이준협이 15일 열린 우리카드와의 경기에서 발목이 꺾이면서 부상을 당했다. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

에이스 레오의 변화에 대해서도 언급했다. 블랑 감독은 레오가 뛰어난 공격력뿐 아니라 동료들에게 긍정적인 영향을 미치는 선수로 성장했다고 평가했다.

그는 "사람은 나이가 들면서 성숙해지고 변한다. 레오도 책임감이 커졌고 동료들을 더 많이 도우려고 한다"라고 말했다. 이어 "코트에서는 신체적인 능력만으로 상대를 압도하는 것이 아니라 정신적인 부분과 경기 운영에 대한 판단도 중요하다"라며 "레오가 그런 부분에서 좋은 모습을 보여주고 있다"라고 칭찬했다.

현대캐피탈은 4연승을 달리며 우승 후보다운 저력을 보여주고 있다. 장추안의 가세로 측면 공격이 한층 강해졌고, 레오와 허수봉까지 갖춘 공격진은 리그 정상급 경쟁력을 자랑한다.

그러나 블랑 감독의 시선은 승리 자체보다 경기 내용에 머물렀다. 상대의 크로스 공격을 막지 못한 블로킹과 반복적으로 흔들리는 플로터 서브 리시브는 앞으로 해결해야 할 과제다.

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