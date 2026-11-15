[핌in장충] 아라우조 공백에도 희망 본 우리카드 박철우 감독 "운영 방향 잡혔다"

[장충=뉴스핌] 남정훈 기자 = 외국인 주포 하파엘 아라우조(등록명 아라우조) 없이 현대캐피탈을 상대한 우리카드가 개막 첫 패배를 당했다. 우리카드 박철우 감독은 아쉬운 결과에도 국내 선수들의 가능성을 확인했다면서 향후 선수 기용의 방향을 찾았다고 평가했다.

우리카드는 15일 서울 장충체육관에서 열린 현대캐피탈과의 'HK흥국금융 2026~2027 V리그' 남자부 경기에서 세트스코어 0-3(20-25 25-27 23-25)으로 패했다. 개막 3연승을 달리던 우리카드는 시즌 첫 패배를 기록하며 연승 행진을 마감했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 박철우 감독. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

이날 우리카드는 아라우조의 부상 공백 속에서도 현대캐피탈과 치열한 승부를 펼쳤다. 하지만 세트 막판 결정적인 순간마다 아쉬운 장면이 나오면서 한 세트도 가져오지 못했다.

경기 후 취재진과 만난 박 감독은 2세트 막판 김동민의 공격이 상대 블로킹에 막힌 장면에 대해 "그 과정까지 가는 동안 아쉬운 부분이 더 많았다. 훨씬 좋은 상황을 만들 수 있었는데 결과적으로 마지막에 김동민이 공격하다 막힌 것"이라고 돌아봤다.

이어 "마지막 공격을 한 특정 선수를 탓할 생각은 전혀 없다. 선수라면 그런 부분도 당연히 짊어지고 가야 한다"라고 강조했다.

박 감독은 경기 내용 자체에 대해서도 아쉬움을 드러냈다. 특히 아라우조를 대신해 공격을 책임져야 했던 선수들의 몸 상태와 경기 운영을 짚었다.

그는 "준비했던 것에 비해 김동영의 몸이 많이 무거워 보였다"라며 "지난 수요일 5세트까지 치르는 경기를 했기 때문에 체력적인 부담이 있을 것으로 예상했지만 생각보다 몸이 무거웠다"라고 설명했다.

실제로 김동영은 이날 1세트에 출전해 2득점에 그쳤다. 공격 7회 중 2개를 성공시키며 공격 성공률 28.57%를 기록했고, 범실도 3개를 범했다.

반면 김형근과 김동민은 나란히 13득점을 기록하며 분전했다. 김형근은 공격 성공률 64.71%, 김동민은 52.38%를 기록하며 측면에서 공격을 이끌었다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 아웃사이드 히터 김형근. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

박 감독은 "손유민 등 여러 선수를 준비했지만 오늘은 김형근의 컨디션이 좋아 보였다"라며 "상황에 따라 좌우 공격과 후위 공격까지 활용하는 방안도 준비했다"라고 설명했다.

이어 "이런 상황에 대비해 몇 차례 훈련했지만 주된 훈련은 아니었다"라며 "앞으로도 국내 선수들로 경기를 치러야 하기 때문에 더욱 유연하게 운영할 수 있도록 준비해야 할 것 같다"라고 말했다.

부상에서 돌아온 김지한에 대해서도 긍정적인 평가를 내렸다. 김지한은 이날 2세트에 출전해 3득점을 기록했다. 공격 성공률은 30%였지만 리시브 11회 중 5회를 정확하게 연결하는 등 공수에서 역할을 수행했다.

박 감독은 "좋은 날도 있고 좋지 않은 날도 있다. 훈련에서도 마찬가지였다"라며 "오늘은 어려운 상황에서 들어가 리시브와 블로킹 관련 플레이를 잘 만들어줬다"라고 평가했다. 이어 "매일 좋아지고 있다. 시간이 갈수록 팀에 더 많은 도움이 될 것"이라고 기대했다.

다만 김지한은 경기 도중 허벅지에 불편함을 느낀 것으로 전해졌다. 박 감독은 "2세트가 끝난 뒤 허벅지에 불편함을 느끼는 것 같아 교체를 고민했다"라며 "하지만 본인이 계속 뛰겠다는 강한 의지를 보였다. 몸 상태도 점점 좋아지고 있다"라고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 부상을 털고 코트에 복귀한 우리카드의 김지한. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

아라우조의 공백을 메울 선수 구성에 대해서도 어느 정도 해답을 찾았다고 밝혔다. 박 감독은 "오늘 경기를 통해 앞으로 남은 경기들을 어떻게 꾸려나갈지 조금은 방향이 잡혔다"라며 "처음에는 다른 선수들을 아포짓으로 배치하고 김동민과 한성정 등을 활용하는 방안도 고민했다"라고 말했다.

이어 "우리 팀에는 활용할 수 있는 자원이 많다. 결국 그중 가장 좋은 경기력을 보여주는 선수들이 뛰어야 한다"라며 "현재의 시스템을 조금 더 유지해 볼 생각"이라고 덧붙였다.

시즌 개막 전 핵심 선수로 꼽았던 김형근의 성장에도 만족감을 드러냈다. 박 감독은 "경기를 치를수록 좋아지고 있다. 처음에는 리시브에서 불안한 부분이 있었지만 오히려 경기를 거듭하면서 자신감을 얻고 있다"라고 평가했다.

이어 "김형근에게 리시브를 보고 넣은 것이 아니라 공격을 하라고 넣은 것이라고 이야기한다. 자신 있게 결정하고 책임지라고 주문하고 있다"라고 밝혔다.

그러면서 "김동민이나 김형근을 성장시키기 위해 기용하는 것이 아니다. 이기기 위해 투입하는 것"이라며 "좋은 경기력을 보여주는 선수들을 활용해 항상 최선의 멤버를 구성하겠다"라고 강조했다.

한편 박 감독은 3세트 19-18로 앞서가고 있던 상황에서 나온 김동민의 오픈 캐치볼 판정에 대해서는 아쉬움을 감추지 못했다. 그는 "캐치볼은 객관적인 판단을 내리기 어려운 부분이 있다. 결국 심판의 주관적인 판단이 들어갈 수밖에 없다"라며 "판정을 존중하지만 기준이 조금 모호하게 느껴진다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 아웃사이드 히터 김동민. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

이어 "예전에는 캐치볼로 불던 장면을 불지 않기도 하고, 평소에는 넘어갔던 플레이를 갑자기 지적하기도 한다"라며 "우리 입장에서는 납득하기 쉽지 않은 부분이 있다"라고 설명했다.

박 감독은 국제 배구의 판정 기준 변화 자체에는 공감한다는 입장이다. 그는 "국제적인 흐름에 따라가는 것이고 우리 V리그도 발맞춰 나가는 것은 긍정적"이라면서도 "기준을 적용할 것이라면 일관되게 적용했으면 좋겠다"라고 강조했다.

특히 중요한 승부처에서 나온 판정이라는 점이 더욱 아쉬웠다. 박 감독은 "경기 초반에 그런 판정이 나왔다면 오늘은 이 정도 기준이구나 생각하고 선수들에게 조심하라고 했을 것"이라며 "하지만 중요한 점수 상황에서 판정이 나왔다. 어떤 기준인지 확인하기 어려웠다"라고 밝혔다. 이어 "경기가 끝난 뒤 영상을 다시 확인해 보겠다"라고 덧붙였다.

개막 3연승을 마감한 우리카드는 이제 아라우조 없이 시즌을 치러야 하는 상황에 대비해야 한다. 박 감독은 첫 패배의 아쉬움 속에서도 국내 선수들의 활용 가능성을 확인했다는 점에 의미를 뒀다.

주포의 공백을 단기간에 완전히 메우기는 어렵지만 김형근과 김동민을 비롯한 국내 선수들의 활약은 새로운 선택지를 제시했다. 박 감독이 이날 확인한 가능성을 앞으로 얼마나 안정적인 경기력으로 연결할지가 우리카드의 과제로 남았다.

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