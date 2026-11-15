[APBC] '5회 6득점 빅이닝' 호주, 대만에 6-4 역전승…대회 역대 최고 3위

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 호주 야구대표팀이 5회에만 6점을 몰아치는 집중력을 발휘하며 대만을 꺾었다. 한국을 제압하는 이변을 일으켰던 호주는 대회 역대 최고 성적인 3위로 유종의 미를 거뒀다.

호주는 15일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 3·4위 결정전에서 대만에 6-4 역전승을 거뒀다.

[서울=뉴스핌] 호주 야구 대표팀이 15일 열린 APBC 대만과의 경기에서 6-4 역전승을 거뒀다. [사진 = 호주 야구 대표팀 SNS] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

이로써 호주는 2023년 첫 출전 당시 4전 전패로 최하위에 머물렀던 아쉬움을 털어내고 한 계단 상승한 3위로 대회를 마쳤다. 반면 대만은 4위에 그쳤다.

호주는 예선 첫 경기에서 한국을 8-7로 꺾으며 돌풍을 일으켰다. 그러나 대만에 4-6, 일본에 1-16으로 패하며 1승 2패를 기록했다.

한국과 대만 역시 1승 2패로 동률을 이뤘지만, 득점과 실점을 공격·수비 이닝으로 나눠 계산하는 팀 퀄리티 밸런스(TQB)에서 한국이 앞서 결승에 진출했다.

이날 선취점은 대만의 몫이었다. 2회말 무사 1, 3루에서 린훙셴의 투수 땅볼 때 3루 주자 류췬웨이가 홈을 밟아 1-0으로 앞서갔다.

그러나 호주는 5회초 타선이 폭발하며 단숨에 승부를 뒤집었다. 볼넷 3개로 만든 1사 만루에서 브렌트 아이데일이 중전 적시타를 터뜨려 1-1 동점을 만들었다. 이어 크리스 버크가 몸에 맞는 공으로 출루하며 밀어내기 득점으로 역전에 성공했다.

공격은 여기서 끝나지 않았다. 계속된 만루 기회에서 블레이크 캐빌이 2타점 적시타를 터뜨렸고, 클레이튼 캠벨까지 2타점 2루타를 날리며 점수 차를 6-1까지 벌렸다.

대만도 곧바로 반격했다. 5회말 2사 만루에서 류췬웨이가 좌중간을 가르는 싹쓸이 3타점 2루타를 터뜨리며 6-4까지 추격했다.

하지만 호주의 불펜이 추가 실점을 허용하지 않았다. 코너 마일스가 1.2이닝을 무실점으로 막아냈고, 7회 1사부터 등판한 키에런 홀도 2.2이닝을 무실점으로 책임지며 승리를 지켰다.

한편 예선 3전 전승으로 결승에 오른 일본과 TQB에서 앞서 결승행 티켓을 거머쥔 한국은 이날 오후 7시 도쿄돔에서 우승을 놓고 맞붙는다.

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