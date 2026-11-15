[APBC] 김건우, 결승 일본전 선발…11년 이어진 12연패 사슬 끊을까

일본 선발은 다카하시...김도영, 2번 만나 모두 삼진

안현민은 지난해 평가전에서 다카하시 상대로 홈런

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 11년간 이어진 일본전 연패의 사슬을 끊어낼 운명의 무대가 펼쳐진다. 한국 야구 대표팀이 좌완 김건우(SSG 랜더스)를 앞세워 숙적 일본과의 자존심 대결에 나선다.

최원호 감독이 이끄는 한국 야구 대표팀은 15일 오후 7시 일본 도쿄돔에서 일본과 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 결승전을 치른다. 조직위원회가 발표한 결승전 선발 라인업에 따르면 한국은 김건우를, 일본은 주니치 드래건스의 에이스 다카하시 히로토를 마운드에 올린다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 야구 대표팀 좌완 김건우. [사진=SSG 랜더스] 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

이번 결승전은 한국 야구에 남다른 의미를 지닌다. 한국은 최정예 프로 선수들이 맞붙은 한일전에서 2015년 프리미어12 준결승전 승리 이후 1무 12패의 절대 열세에 놓여 있다. APBC 무대에서도 2017년과 2023년 두 차례 준우승에 그치는 등 일본을 상대로 5전 전패를 기록 중이다. 오늘 승리한다면 11년 만의 한일전 승리와 함께 대회 사상 첫 우승이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡게 된다.

중책을 맡은 김건우는 이번 대회 대표팀 투수진 중 가장 뛰어난 구위를 뽐내고 있다. 올 시즌 KBO리그에서는 28경기 9승 11패 평균자책점 6.38로 다소 기복을 보였으나 지난 12일 호주와의 조별리그 1차전에서 세 번째 투수로 등판해 2.2이닝 1피안타 5탈삼진 무실점의 완벽투를 펼쳤다. 다만 호주전에서 50개의 공을 던진 뒤 단 이틀만 쉬고 등판하는 만큼 체력 부담이 변수다. 이에 따라 코칭스태프는 김건우에게 타순이 한 바퀴 도는 2~3이닝가량을 맡긴 뒤 전날 선발 이로운과 13일 선발 김진욱을 제외한 모든 가용 불펜 자원을 총동원하는 물량 공세를 펼칠 전망이다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 다카하시 히로토. [사진=사무라이 재팬 SNS] 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

이에 맞서는 일본 선발 다카하시는 명실상부한 일본 대표팀의 에이스다. 2024시즌 평균자책점 1.38을 기록한 데 이어 올 시즌에도 19경기 5승 7패 평균자책점 2.62의 빼어난 성적을 냈다. 최고 시속 150km 중반대의 강속구와 날카로운 체인지업, 스플리터를 구사한다.

다카하시를 공략할 한국 타선의 핵심은 김도영(KIA 타이거즈)과 안현민(KT 위즈)이다. 김도영은 2024년 프리미어12에서 다카하시를 두 번 만나 모두 헛스윙 삼진으로 물러난 아픈 기억이 있다. 대회 초반 침묵을 깨고 전날 대만전에서 결승 솔로포를 터뜨린 김도영이 설욕에 성공할지 주목된다. 반면 안현민은 지난해 11월 도쿄돔 평가전에서 다카하시를 상대로 8회 추격의 솔로 홈런을 쏘아 올린 좋은 기억을 안고 다시 타석에 선다.

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