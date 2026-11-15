[핌in장충] '아라우조 수술 불가피' 우리카드 박철우 감독 "대체 선수·완전 교체 고민 중"

[장충=뉴스핌] 남정훈 기자 = 개막 3연승으로 선두를 달리고 있는 우리카드에 대형 악재가 발생했다. 외국인 주포 하파엘 아라우조(등록명 아라우조)가 무릎 부상으로 수술대에 오를 가능성이 커지면서 박철우 감독의 고민도 깊어지고 있다.

우리카드는 15일 서울 장충체육관에서 현대캐피탈과 'HK흥국금융 2026~2027 V리그' 남자부 1라운드 맞대결을 펼친다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 박철우 감독. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

우리카드는 개막 3연승을 달리며 승점 8로 3위에 올라 있다. 하지만 이날 아라우조가 결장하면서 100% 전력을 가동할 수 없게 됐다.

아라우조는 올 시즌 3경기에서 55득점을 기록하며 팀 내 최다 득점을 책임졌다. 세트당 서브에이스 0.556개로 이 부문 2위에 오르는 등 공수에서 중요한 역할을 담당했다.

그러나 지난 11일 대한항공전 2세트 도중 무릎에 이상을 느껴 교체됐고, 이후 코트에 돌아오지 못했다. 당시 우리카드는 김동영의 활약을 앞세워 3-2로 승리했지만 아라우조의 몸 상태는 예상보다 심각한 것으로 드러났다.

경기를 앞두고 취재진과 만난 박 감독은 "어차피 결장할 수밖에 없는 상황이다. 정확하게 말씀드리면 빠른 시일 내 수술을 해야 할 것 같다"라고 밝혔다.

이어 "큰 수술은 아니지만 나이가 있다 보니 연골 쪽에도 문제가 있다"라며 "수술 이후 회복 상태를 계속 확인해야 할 것 같다"라고 설명했다. 단순한 휴식이나 재활만으로 해결하기 어려운 상황인 만큼 장기 이탈 가능성도 배제할 수 없게 됐다.

박 감독은 아라우조의 공백을 메울 방안을 찾기 위해 깊은 고민에 빠졌다. 그는 "어제(14일) 호텔 방에서 소파에 앉아 망부석처럼 많은 생각을 했다"라며 "최근 사흘 동안 임시 대체 선수와 완전 교체 등 여러 가지 가능성을 모두 살펴보고 있다"라고 털어놨다.

이어 "팀으로서 어떤 방향이 최선일지 고민하고 있다. 여러 상황을 고려해 가장 좋은 방법을 찾으려고 한다"라고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 아라우조가 무릎 수술로 장기 결장할 예정이다. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

당장 현대캐피탈전에서는 국내 선수들로 아라우조의 빈자리를 메워야 한다. 가장 먼저 기대를 거는 선수는 김동영이다. 김동영은 직전 대한항공전에서 아라우조를 대신해 투입돼 16득점을 올리며 팀의 3연승을 이끌었다.

박 감독은 "김동영이 정말 열심히 준비했다. 이런 상황에 대비해 지속적으로 훈련해 왔기 때문에 잘해줄 것이라고 기대한다"라고 말했다.

하지만 김동영 한 명에게만 의존하지는 않을 계획이다. 박 감독은 비시즌부터 여러 선수를 아포짓 스파이커로 활용하는 방안을 준비해 왔다. 그는 "시즌을 시작하기 전 김지한, 손유민, 김형근과 개인 면담을 했다"라며 "아라우조가 나이가 있기 때문에 몸 상태가 좋지 않을 때를 대비해 멀티 포지션을 준비해야 한다고 이야기했다"라고 설명했다.

이어 "경기 상황에 따라 리시브에 참여하면서 팀의 안정감을 높일 수 있는 아포짓도 필요하다"라며 "오늘도 아포짓으로 3~4명이 준비돼 있다"라고 밝혔다.

선수들의 장점을 상황에 맞게 활용하겠다는 구상이다. 박 감독은 "리시브가 부족할 때 들어갈 수 있는 선수, 높이가 부족하거나 공격이 아쉬울 때 투입할 수 있는 선수를 각각 준비했다"라며 "경기 흐름에 따라 부족한 부분을 보완하면서 운영할 생각"이라고 강조했다.

특히 허리 부상으로 올 시즌 경기에 나서지 못했던 김지한이 처음으로 엔트리에 이름을 올린다. 박 감독은 "김지한은 오늘 엔트리에 들어온다. 상황에 따라 2번, 3번 아포짓으로 활용할 계획"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 우리카드의 김지한이 15일 열리는 현대캐피탈과의 경기 엔트리에 이름을 올렸다. [사진 = KOVO] 2026.11.15 wcn05002@newspim.com

이어 "아웃사이드 히터는 움직임이 많아 아직 정상적인 플레이가 어려울 수 있다"라며 "반면 아포짓은 직선적인 움직임이 많기 때문에 큰 문제 없이 소화할 수 있을 것으로 본다"라고 설명했다.

박 감독은 선수단 전체를 고르게 훈련시킨 것이 지금의 위기에 대응하는 밑바탕이 됐다고 평가했다. 그는 "22명의 선수를 훈련시키는 것이 쉽지 않다. 한 코트에서 훈련하다 보면 인원이 많기 때문에 어떻게든 쉬는 선수 없이 모두 훈련시키려고 노력했다"라고 돌아봤다.

이어 "지금 와서 보니 그렇게 준비시켜 놓기를 잘했다는 생각이 든다"라며 "어떤 선수가 들어가더라도 큰 이질감 없이 경기를 할 수 있을 것"이라고 자신감을 드러냈다.

그럼에도 아라우조의 공백은 쉽게 메울 수 있는 수준이 아니다. 박 감독 역시 아포짓이 팀 공격의 중심이라는 점을 누구보다 잘 알고 있다. 그는 "아포짓은 득점을 만들어야 하고 어려운 순간 팀을 이끌어야 하는 자리"라며 "눈에 보이는 결과를 만들어내야 하는 중요한 포지션"이라고 강조했다.

이어 "아라우조가 그 역할에서 상당히 큰 부분을 차지하고 있었다"라며 "그런 점을 고려해 미들블로커 마틴 아흐마디(등록명 마틴)을 영입하는 등 시즌을 준비했는데 상황이 달라졌다"고 아쉬워했다.

하지만 박 감독은 선수들에게 위축되지 말 것을 주문했다. 그는 "나도 선수 시절 외국인 선수 없이 국내 선수들과 많은 경기를 뛰어봤다"라며 "그때도 충분히 할 수 있었고 문제가 없었다"라고 말했다.

이어 "동료들과 함께 팀으로 움직이면 얼마든지 좋은 경기를 할 수 있다"라며 "오늘도 개인이 아닌 팀으로 준비하자고 선수들에게 이야기했다"라고 밝혔다.

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