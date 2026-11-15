브라질 감독 "일본 경기력, 세계 최고" 극찬...한일축구 명암 뚜렷

일본에 2-3 패한 안첼로티 "모리야스 감독 지도력 훌륭"

마지막 경기 앞둔 모리야스 "세계 최고 오르는 꿈 함께 꾸자"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계 최강 브라질을 무너뜨린 일본 축구의 기세가 매섭다. 세계적인 명장 카를로 안첼로티 브라질 축구대표팀 감독마저 일본의 전력을 세계 최고 수준이라고 극찬했다. 사우디아라비아에 충격패를 당한 한국 축구와 극명한 대조를 이룬다.

브라질은 지난 14일 싱가포르 국립경기장에서 열린 '미즈호 블루 챌린지 더 칼랑 풋볼 시리즈 싱가포르'에서 일본에 2-3으로 패했다. 브라질은 전반 15분 구보 다케후사, 19분 나카무라 게이토에게 연속 실점하며 끌려갔다. 비니시우스 주니오르가 전반 33분과 후반 30분 멀티골을 터뜨리며 승부를 원점으로 돌렸으나 후반 추가시간 1분 사카모토 다쓰히로에게 극장 결승골을 얻어맞고 무너졌다.

[칼랑 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 일본의 사카모토 다쓰히로가 14일(현지시간) 싱가포르 국립경기장에서 열린 브라질과의 국제축구친선대회에서 팀의 세 번째 골을 넣은 뒤 사노 고다이와 함께 기뻐하고 있다. 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

브라질의 일본전 역대 전적은 12승 2무 2패가 됐다. 브라질은 지난해 10월 도쿄 평가전에서 2-3으로 패하며 통산 14경기 만에 일본에 첫 패배를 허용했다. 올해 6월 2026 북중미 월드컵 32강전에서 2-1로 설욕했지만 5개월 만의 재대결에서 또다시 고개를 숙였다. 브라질이 일본에 당한 역대 2패가 모두 안첼로티 감독 부임 이후 나왔다.

안첼로티 감독은 경기 후 패배의 아쉬움 속에서도 일본을 향해 찬사를 아끼지 않았다. 그는 "일본은 조직력이 뛰어난 팀이다. 강한 압박과 효과적인 반칙으로 우리의 역습을 차단했다"고 분석했다. 이어 "모리야스 하지메 감독의 지도력은 훌륭하다. 일본은 세계 최고 수준에서도 경쟁력을 갖춘 좋은 팀"이라고 치켜세웠다.

[칼랑 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 카를로 안첼로티 브라질 축구대표팀 감독이 14일(현지시간) 싱가포르 국립경기장에서 열린 일본과의 국제축구친선대회에서 작전을 지시하고 있다. 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

경기 막판에는 판정 논란으로 홍역을 치르기도 했다. 결승골을 허용한 직후 안첼로티 감독과 공격수 하피냐가 주심 판정에 거세게 항의하다 나란히 레드카드를 받고 퇴장당했다. 안첼로티 감독은 "심판의 경험 부족이 경기 결과에 영향을 줬다"며 불만을 드러냈지만 일본의 승리를 깎아내리지는 않았다.

일본 축구는 승승장구하고 있다. 내년 1월 개막 예정이던 아시안컵이 연기되면서 이번 11월 A매치를 끝으로 지휘봉을 내려놓는 모리야스 감독은 브라질전 승리로 유종의 미를 눈앞에 뒀다. 그는 "이런 승리를 쌓아간다면 월드컵 무대에서도 이길 수 있다"며 "세계 최고의 자리에 오르는 꿈을 함께 꾸자"고 자신감을 보였다.

[칼랑 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 카를로 안첼로티 브라질 축구대표팀 감독이 14일(현지시간) 싱가포르 국립경기장에서 열린 일본과의 국제축구친선대회에서 심판에게 항의하고 있다. 2026.11.15 psoq1337@newspim.com

이번 일본의 승리는 한국 축구의 현주소와 맞물려 더욱 뼈아프다. 로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국은 전날 카타르 도하에서 열린 평가전에서 사우디아라비아에 2-3으로 패하며 21년 만에 상대 전적 패배라는 굴욕을 당했다. 일본은 브라질을 꺾으며 세계 정상급 경쟁력을 입증했고 한국은 아시아 중동 팀을 상대로도 고전하며 총체적 난국에 빠졌다.

일본은 오는 17일 파라과이를 상대로 모리야스 감독 체제의 마지막 A매치를 치른다. 한국은 같은 날 카타르를 상대로 올해 마지막 평가전에 나선다.

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