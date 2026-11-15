U-23 야구대표, 푸에르토리코에 5-6 역전패…야구월드컵 최종 6위

AI 핵심 요약beta
- 한국 U-23 야구대표팀은 15일 푸에르토리코에 5-6으로 역전패했다
- 한국은 강성우 투런포 등으로 앞섰지만 7회 동점을 허용했다
- 한국은 연장 8회 막판 수비에서 무너져 대회를 6위로 마쳤다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 23세 이하(U-23) 야구대표팀이 푸에르토리코에 역전패하며 2026 세계야구소프트볼연맹(WBSC) U-23 야구월드컵을 6위로 마쳤다.
한국은 15일(한국시간) 니카라과 마나과의 로베르토 클레멘테 경기장에서 열린 대회 슈퍼라운드 마지막 경기인 5위 결정전에서 푸에르토리코에 5-6으로 졌다.
전날 호주에 2-4로 패해 메달 결정전 진출이 좌절된 한국은 푸에르토리코전에서도 뒷심 부족을 드러냈다. 5위 결정전마저 내주면서 최종 6위에 머물렀다.
한국은 4회초 강성우의 투런 홈런으로 2점을 먼저 뽑은 뒤 5회초 1점을 추가해 3-0으로 앞섰다. 이후 푸에르토리코 타선을 무실점으로 막으며 경기 주도권을 잡았으나 푸에르토리코는 7회말 3점을 뽑아 승부를 원점으로 돌렸다. 한국은 연장 8회초 승부차기 2점을 추가하며 5-3으로 다시 앞서 승기를 잡는 듯했다.
그러나 마지막 수비에서 무너졌다. 푸에르토리코는 8회말 승부차기에서 3점을 몰아쳐 6-5로 경기를 뒤집었다. 한국은 8회초까지 10안타를 기록하고도 푸에르토리코의 막판 반격을 막지 못했고 푸에르토리코는 8안타로 6점을 뽑는 집중력을 보였다.
psoq1337@newspim.com