[PGA] 크로, 오스틴 챔피언십 3R도 1타차 선두 달려

AI 핵심 요약beta
- 트레이스 크로는 15일 PGA 오스틴 챔피언십 3라운드에서 선두를 지켰다.
- 크로는 중간 합계 14언더파로 공동 2위 그룹에 한 타 앞섰다.
- 최종 라운드에는 악천후가 예보돼 추격자들과 치열한 승부가 예상된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 트레이스 크로(미국)가 미국프로골프(PGA) 투어 생애 첫 우승의 9부 능선을 넘었다. 최종 라운드까지 선두를 지킬 경우 생애 첫 PGA 투어 우승을 와이어 투 와이어로 장식한다.
크로는 15일(한국시간) 미국 텍사스주 오스틴의 옴니 바튼 크리크 리조트 & 스파 파지오 캐니언스 코스(파72)에서 열린 오스틴 챔피언십(총상금 600만 달러) 3라운드에서 버디 6개와 보기 5개를 묶어 1언더파 71타를 쳤다. 중간 합계 14언더파 202타를 적어낸 크로는 공동 2위 그룹을 1타 차로 따돌리고 사흘 연속 단독 선두 자리를 지켰다.
16번 홀까지 버디와 보기를 주고받으며 좀처럼 타수를 줄이지 못했던 크로는 마지막 두 홀에서 무서운 집중력을 발휘했다. 17번홀(파3)에서 그린 옆 벙커샷을 그대로 버디로 연결하며 분위기를 바꿨다. 이어 18번홀(파5)에서도 약 2.5m 거리의 버디 퍼트를 침착하게 홀에 떨어뜨리며 리더보드 최상단을 굳혔다.
크로의 종전 PGA 투어 최고 성적은 지난해 10월 뱅크 오브 유타 챔피언십에서 거둔 공동 3위다.
추격자들의 기세도 만만치 않다. 채드 레이미(미국), 사미 발리마키(핀란드), 에릭 판 루옌(남아프리카공화국)이 중간 합계 13언더파 203타로 공동 2위에 포진해 크로를 1타 차로 바짝 압박하고 있다. 맥스 그레이서먼과 벤 콜스(이상 미국) 역시 12언더파 204타로 선두에 2타 뒤진 공동 5위에 올라 역전 우승을 노린다.
상위권 선수들의 격차가 촘촘한 가운데 대회 최종 라운드에는 악천후까지 예보되어 있어 첫 승을 열망하는 크로와 이를 뒤집으려는 추격자들 사이에 치열한 혼전이 펼쳐질 전망이다.
psoq1337@newspim.com