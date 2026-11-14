같은 3-2, 정반대 희비…한국은 사우디에 패배, 일본은 브라질 격파

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 일본 축구대표팀이 세계적인 강호 브라질을 상대로 극적인 승리를 거뒀다. 두 골 차 리드를 지키지 못하고 동점을 허용했지만 후반 추가시간 결승골을 터뜨리며 5개월 전 월드컵 패배를 설욕했다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본은 14일 싱가포르 국립경기장에서 열린 '미즈호 블루 챌린지 더 칼랑 풋볼 시리즈 싱가포르'에서 브라질을 3-2로 제압했다.

[칼랑 로이터=뉴스핌] 일본의 나카무라(왼쪽)가 추가골을 넣은 뒤 도안 리쓰을 껴안고 있다. 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 17위 일본은 6위 브라질을 상대로 통산 두 번째 승리(2무 12패)를 거뒀다. 지난해 10월 친선경기에서도 브라질을 3-2로 꺾었던 일본은 최근 두 차례 평가전에서 모두 승리했다. 특히 지난 6월 2026 북중미 월드컵 32강에서 브라질에 1-2로 역전패하며 탈락했던 아쉬움도 털어냈다.

일본은 경기 초반부터 브라질을 거세게 몰아붙였다. 전반 15분 도안 리쓰의 패스를 받은 구보 다케후사가 빠르게 페널티박스로 침투했다. 수비수 자이르 쿠냐를 제친 구보는 정확한 왼발 슈팅으로 골문 오른쪽 구석을 갈랐다.

불과 4분 뒤 추가골까지 터졌다. 오른쪽 측면을 돌파한 나카노 슈토가 골라인 부근에서 컷백을 내줬고, 나카무라 게이토가 오른발 슈팅으로 마무리하며 2-0을 만들었다.

브라질도 반격했다. 전반 33분 브루누 기마랑이스의 패스를 받은 비니시우스 주니오르가 페널티박스 바깥에서 강력한 중거리 슈팅을 날려 한 골을 만회했다.

[칼랑 로이터=뉴스핌] 일본의 구보가 선제골을 넣은 뒤 세리머니 하고 있다. 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

전반을 2-1로 마친 일본은 후반 들어 브라질의 거센 공세에 시달렸다. 결국 후반 30분 동점골을 허용했다. 코너킥 상황에서 기마랑이스의 짧은 패스를 받은 비니시우스가 수비수를 제친 뒤 오른발 슈팅을 시도했다. 공은 오른쪽 골대를 맞고 골문 안으로 들어갔다.

멀티골을 완성한 비니시우스의 활약으로 승부는 2-2 원점이 됐다. 브라질은 후반 35분 엔드릭의 강력한 중거리 슈팅이 골대를 강타하며 역전 기회까지 잡았다.

하지만 마지막에 웃은 쪽은 일본이었다. 후반 추가시간 1분 사카모토 다쓰히로가 페널티박스 안에서 오른발 슈팅으로 골문 왼쪽 상단을 찔렀다. 비디오 판독(VAR) 끝에 득점이 인정되면서 일본은 3-2로 다시 앞서갔다.

[칼랑 로이터=뉴스핌] 일본과의 경기에서 멀티골을 넣은 브라질의 비니시우스. 2026.11.14 wcn05002@newspim.com

브라질은 실점 직후 벤치에 있던 하피냐가 퇴장당하는 악재까지 겹쳤다. 남은 시간 동점골을 만들지 못하면서 결국 패배를 받아들여야 했다.

이날 일본의 승리는 앞서 사우디아라비아에 2-3으로 패한 한국과 대조를 이뤘다. 한국이 FIFA 랭킹 55위 사우디에 무릎을 꿇은 반면 일본은 세계 6위 브라질을 제압하며 경쟁력을 입증했다.

일본은 오는 17일 파라과이를 상대로 상승세를 이어갈 예정이다.

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